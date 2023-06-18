【最低工資】勞工界議員及勞顧會僱員代指數據滯後　促一年一檢最低工資

▲ 法定最低工資今年調升至每小時40元，被指追不上生活開支增幅。（資料圖片）

法定最低工資檢討機制第2階段諮詢將於下周日（25日）結束，3名勞工界立法會議員聯同6名勞工顧問委員會僱員代表今日（18日）發表聲明，指最低工資水平持續滯後，要求政府由現時的兩年一檢改為推行「一年一檢」，並盡快檢討調整機制。

聲明指出，法定最低工資自2011年5月1日實施至今，最低工資水平由12年前的每小時28元，調升至今年40元，不少基層僱員收入獲得有限度改善，惟實質購買力卻在下降，受惠於最低工資上調的人數亦逐年遞減，今年跌至1.8%。

聲明續指，現行制度漏洞是最低工資水平持續滯後，最低工資委員會每2年才就最低工資進行檢討，並以前一年相關數據以釐訂下一年最低工資水平，未能反映實際的經濟狀況；而條例立法之初的法定最低工資水平偏低，故歷經多次調整亦無法追上經濟發展及各項生活開支增幅；歷屆勞工界立法會議員及勞顧會僱員代表曾透過不同渠道，包括收集各大工會意見，以向政府反映意見及要求當局正視最低工資制度漏洞，惟多年來問題依然存在，基層員工仍缺乏合理的工資保障。

聲明提出3項要求，重申最低工資必須為前線基層勞工提供合適的工資保障，讓他們獲得勞動尊嚴；要求政府推行有實際調整的「一年一檢」；以及盡快檢討調整機制，確保最低工資水平包含生活開支，能充分反映物價指數及工資指數等變動，令水平不會脫離實際情況。

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責任編輯：馮琪雅