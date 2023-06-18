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【不倫戀】廣末涼子丈夫開記招句句有骨　Candle JUNE似暗示太太早不安於室

娛樂 17:35 2023/06/18

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日本女星廣末涼子被爆背叛丈夫「Candle JUNE」井筒順，偷食米芝蓮一星已婚大廚鳥羽周作轟動日本藝能界。而被「派帽」的Candle JUNE在今日（6月18日）突然於東京開緊急記者會，為太太不倫行為向各界道歉。

會上，一臉憂傷的Candle JUNE表示：「首先，妻子造成許多人的困擾，我要在此致歉。對方的家人、親戚和各位關係人士，很抱歉為各位帶來困擾」，並深深一鞠躬。可是，他像為太太道歉，但內容句句有骨，似乎明為太太護航、實際卻暗踩多廣末涼子一腳。

【不倫戀】廣末涼子丈夫Candle JUNE突然開記者會　流淚為太太出軌道歉：孩子無辜

Candle JUNE在記者會上灑淚。

【不倫戀】廣末涼子丈夫被揭有婚外情　疑為巨額贍養費先發制人爆太太偷食

暗指廣末心理出問題

他表示，今次記者會是自己單方面決定，事前沒通知廣末涼子。而Candle JUNE在記者會致詞時，雖然指廣末涼子是好妻子、好母親，但之後然難掩激動指，太太因很年輕便踏入娛圈，直到現在仍面臨強大壓力：「讓認真好學生的她內心逐漸崩壞了」。

此外，Candle June又稱：「她私下完全不化妝，也不擦香水，但是一旦有過度的壓力，發生無法理解的事情，她就會打扮豔麗、睡不著，突然聯絡別人，這在結婚之後時常發生。」

他承認廣末涼子提出離婚，但表示要再商議，因為不想離婚，並稱很後悔沒挽救妻子「內心的黑暗」，落淚說：「要是早點阻止她，要是我能早點到訪鳥羽周作的家就好了。」

廣末涼子

指廣末涼子沒道歉

Candle JUNE更透露妻子和女兒睡，即是夫妻已分房，更指妻子發表公開道歉信後，彼此沒再談話。而記者講及有關廣末涼子的親筆道歉信，他並回應時說：「她沒向我道歉。」

最後，他解釋今次突然開記者會原因之一，是連日來收到大量恐嚇信件與電話，為此擔心家人的安危，故此公開回應事件。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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