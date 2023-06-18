【精神健康】7成港人因疫情及社會事件情緒受困　陳肇始回顧抗疫迎難而上「好想快啲返工」

▲ （左）「心影薈」創會會長、精神科專科醫生麥永接、（右）前食物及衞生局局長陳肇始。（陳國峰攝）

香港大學近日針對港人精神情緒進行調查，7成受訪者因社會事件及疫情，出現創傷後壓力症。為推廣精神健康，「心影薈」於今日（18日）至周三（21日）在中環街市舉行《疫情亦晴》新書發布會暨攝影展。創會會長、精神科專科醫生麥永接冀藉攝影及故事，幫忙市民紓緩情緒，並直言「若不記住、不處理，就不能從過往經驗學習」。前食物及衞生局局長陳肇始今出席開幕禮，表示樂於迎難以上，藉解決問題，以紓緩壓力及得到快樂，並回顧抗疫歷程，直言當時每日都希望盡早上班。

麥永接指，「心影薈」在疫情期間徵集市民攝影作品，結集成《疫情亦晴》一書及攝影展，冀提供渠道，幫助市民紓緩情緒。他直言「若不記住發生過的事、不處理有關情緒，就不能從過往經驗學習，當再面對新的疫情，反應只會一樣」。

陳肇始今出席開幕禮，回顧抗疫歷程，坦言需一直「出新招」與新冠病毒搏鬥，備受壓力，但表示自己樂於迎難而上，向難度挑戰，不會逃避問題，故當時每日都「好想快啲朝早，好想快啲換衫返工」，對此感到快樂，並直言「當找到辦法解決問題，衝破難關，自然能夠紓緩壓力」；同時，她認為辦法總比困難多，故遇到壓力時不應氣餒。她又指，當翌日需要早起時，會以「不是太舒適的方式」入睡，如不蓋被，令自己盡快起床。

疫後已逐步復常，但陳肇始認為，注射疫苗仍十分重要，並形容「《疫情亦晴》一書能夠為市民提供心靈疫苗」，更形容書名很有意思，寓言帶來晴天。

另外，藝人鄭子誠更於活動中，感謝陳肇始疫下的付出，坦言一直沒有機會親身道謝，形容她「打咗份好難打嘅工，但帶我哋捱過咗」。

「心影薈」於2013年，由精神科醫護人員、醫療及攝影界人士成立，並於2017年2月正式成為香港註冊的慈善機構；是次推出的書籍《疫情亦晴》收錄疫情期間的真實故事、徵集的攝影作品、由精神科專科醫生、心理學家、資深社工撰寫的「護心錦囊」，為市民提供精神健康資訊，並鼓勵他們正視情緒問題。

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記者：梁凱婷