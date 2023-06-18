【理財之道】33歲最強慳家女15年買3間豪宅 辭職靠收租生活5大理財方法大公開

日本一名女子早在18歲時已下定決心，要在34歲前成為3幢樓的業主。過去15年來死慳死抵，衣褲鞋襪基本是二手，她更規定每天的伙食費更是不超過200日圓(約15元港幣)。她33歲終於達成目標，名下已擁有3間豪宅收租，她更被日本電視台評為「日本最省女孩」。不過，她努力的背後是為了達成開設貓咪咖啡廳的夢想，以救助流浪貓。

日本有電視台自6年前起便曾上門訪問這位女子咲，咲當時已經購入首間價值約1,000萬日圓的豪宅，更表示自己將在數年後購買第2間房產。電視台在4年後再次造訪，換成清爽短髮的咲透露自己把頭髮剪去變賣，更指自己已成功購買第2間價值約1,800萬日圓的豪宅。當時她再次跟日本電視台約定，2年後將再購入第3間豪宅。

電視台早前再次上門訪問她，見證她在今年終再購入一間價值約2,700萬日圓的豪宅，成為3間豪宅的業主。咲在業後首先房地產公司上班，並把每個月的大部份工資存起，她養成記錄每日開銷時，甚至細緻到連意外發現1元也要記下。

至於她衣褲鞋襪基本上是朋友和家人的二手貨，每天的伙食費用絕不超過200日圓(約15元港幣)。她年復年的維持著這樣的生活習慣，最終讓她在15年後成為3間豪宅的業主。

手握3間豪宅的咲目前每月收到的租金已達30萬日圓，本可安定退休的她始終未有遺忘自己幼時的夢想，她辭去房地產公司的工作，在自己第3幢豪宅的1樓經營貓咪咖啡廳，收養流浪貓。

即使自己晚上仍然偶爾進食廉價的烏冬，但她絕不吝嗇在貓咪身上花大價錢，包括貓糧、貓砂、貓玩具、貓爬架等用品都要質素最好，貓咪咖啡廳的裝修更是不惜工本。

據咲向日本電視台透露，她在童年時曾因家中的貓咪離世而傷心不已，這段經歷令她萌生長大後要經營貓咪咖啡廳，以救助流浪貓。要達成心願需要大量資金，咲在18歲那年便下定目標，要求自己在34歲前就要買下3幢樓再收租，到時那怕咖啡廳蝕錢，仍可無顧忌地經營貓咪咖啡廳。

把金錢和精力攢起來，用在自己愛的事物上，我覺得這才是對自己負責。看著自己現在能為貓咪們做些事情，我就感覺，過去15年的節省沒有白費。

責任編輯：王明芳