【REVISIT張敬軒演唱會】3年唱足54場成里程碑　軒仔感激確診獲Tyson Yoshi慰問

一連11場的《REVISIT張敬軒演唱會》於昨晚舉行尾場，英皇集團主席楊受成博士及太太陸小曼再次現身外，Tyson Yoshi與女友Christy、森美、陳宗澤（CY）、張進翹（Manson）、霍汶希（Mani）、李幸倪、陳家樂與太太連詩雅都有前來欣賞演唱會。軒仔昨晚亦放盡演出，更四度Encore，唱至晚上12點才完場。

昨晚演唱會是今年初1月2日3點半的補場，軒仔一開場唱過《Deadline》、《Sweet Escape》及《Stop The Time》3首快歌後與觀眾打招呼時便打趣道：「琴晚喺叱咤攞唔到獎，真係有啲唔開心，唔緊要，今年年底大家再投過俾我，知唔知要投咩歌呀？」

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穿8吋高踭鞋

台下一眾Fans當然醒目叫出《隱形遊樂場》，得到Fans的窩心回應後，軒仔續道：「好多謝你哋嘅耐性同對我嘅信任，揸住呢張門票咁耐，今晚係我哋REVISIT呢個演唱會補場嘅最後一個晚上，好多謝大家嘅支持，上次取消嘅場次，我決定今晚要變成真尾場，會展好好，超時唔使罰錢，就算要罰都俾得起，老闆今晚喺度。」

另外，軒仔穿上一襲黑色大理花配以透視喱士喇叭褲，配以8吋高踭鞋演繹《風起了》、《夜宴》及《迷失表參道》；彈起鋼琴演繹《靈魂相認》和《遙吻》時，又表現獨有的才情；自嘲與舞蹈員組成跳唱組合「中彈老年團」。

但軒仔笑言自己一把年紀還在挑戰觀眾的底線，他更說：「其實過咗今晚，喺過去嘅3年入面，今晚係我哋第51場嘅演出。我冇諗過，喺短短3年時間，我可以喺呢個城市當中，有咁多觀眾對自己支持，我會好好哋咁樣去Train自己，令自己喺唱歌、表演各方面更上一層樓，希望下一個Production會有更精彩嘅表演俾大家。」

感謝粉絲支持

其實自2020年起，軒仔先後在香港舉行過《張敬軒x香港中樂團盛樂演唱會》（8場）、《The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會》（26場）、《REVISIT張敬軒演唱會》（17場），連同早前在倫敦舉行的《The Prime Classics Hins Live in London 張敬軒倫敦演唱會》（3場），足足舉行了54場演唱會，為軒仔的音樂路留下精彩的印記。

軒仔另外又多謝Fans以不同形式作應援，不論是大至巴士車身廣告，小至簡單一張小卡，都足以看出Fans對軒仔的寵愛與支持，但軒仔表示：「過去呢3年，因為疫情，對於我哋各自嘅經濟上面都有一定嘅衝擊，喺呢個年頭，大家留多個錢傍身，同埋大家湊到我咁高咁大，我覺得有啲嘢應該我自己做返。」

軒仔續說：「所以由今個月開始，我嘅歌迷會HCFC會由我私人撥一筆應援基金出嚟，如果你想做一啲應援物品，唔好你出錢，我出錢。因為我唔識設計，我冇你哋諗得咁好，我又唔想大家使錢，所以大家申請我哋嘅基金，咁我就好開心，可以得到大家應援。」

一個新的20年

去到Encore環節，軒仔唱過《病況》後，特別感謝Tyson Yoshi，事緣在軒仔中了Covid期間，Tyson Yoshi特別關心他的病況，軒仔道：「呢個好似細佬一樣嘅物體，喺我中Covid嘅時候12月26號晚，喺跟住嗰個禮拜，我幾乎每一日，朝頭早我未醒，佢就會Send Message問候我，一個好有心嘅男人，多謝你，我要當住Christy（Tyson女友）面講I Love You。」

隨後軒仔再送上《雪花抄》、國語歌《只是太愛你》、從未在演唱會獻唱過的《假以時日》、考牌之作《不吐不快》、為別人創作的作品《預言書》、台下Fans現場投票點唱的《明明他已離開你》後，軒仔特別隆重其事為自己過去20年歌唱事業作最後總結。

他說說：「過咗今晚最後一場嘅REVISIT，我呢個20周年俾自己嘅旅程，就算係暫時畫上一個句號，無論今晚嘅觀眾，無論之前有冇去到紅館The Next 20嘅演唱會，多謝大家陪我行呢條路，對於我嚟講，從而家開始，呢個係新嘅開始，一個新嘅20年，希望我同大家一齊進步，多謝大家。」

然後，軒仔送上最後歌曲《遇見神》，《REVISIT張敬軒演唱會》也就曲終人散，圓滿結束。

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