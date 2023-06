【REVISIT張敬軒演唱會】3年唱足54場成里程碑　軒仔感激確診獲Tyson Yoshi慰問

一連11場的《REVISIT張敬軒演唱會》於昨晚舉行尾場,英皇集團主席楊受成博士及太太陸小曼再次現身外,Tyson Yoshi與女友Christy、森美、陳宗澤(CY)、張進翹(Manson)、霍汶希(Mani)、李幸倪、陳家樂與太太連詩雅都有前來欣賞演唱會。軒仔昨晚亦放盡演出,更四度Encore,唱至晚上12點才完場。

昨晚演唱會是今年初1月2日3點半的補場,軒仔一開場唱過《Deadline》、《Sweet Escape》及《Stop The Time》3首快歌後與觀眾打招呼時便打趣道:「琴晚喺叱咤攞唔到獎,真係有啲唔開心,唔緊要,今年年底大家再投過俾我,知唔知要投咩歌呀?」

穿8吋高踭鞋

台下一眾Fans當然醒目叫出《隱形遊樂場》,得到Fans的窩心回應後,軒仔續道:「好多謝你哋嘅耐性同對我嘅信任,揸住呢張門票咁耐,今晚係我哋REVISIT呢個演唱會補場嘅最後一個晚上,好多謝大家嘅支持,上次取消嘅場次,我決定今晚要變成真尾場,會展好好,超時唔使罰錢,就算要罰都俾得起,老闆今晚喺度。」

另外,軒仔穿上一襲黑色大理花配以透視喱士喇叭褲,配以8吋高踭鞋演繹《風起了》、《夜宴》及《迷失表參道》;彈起鋼琴演繹《靈魂相認》和《遙吻》時,又表現獨有的才情;自嘲與舞蹈員組成跳唱組合「中彈老年團」。

但軒仔笑言自己一把年紀還在挑戰觀眾的底線,他更說:「其實過咗今晚,喺過去嘅3年入面,今晚係我哋第51場嘅演出。我冇諗過,喺短短3年時間,我可以喺呢個城市當中,有咁多觀眾對自己支持,我會好好哋咁樣去Train自己,令自己喺唱歌、表演各方面更上一層樓,希望下一個Production會有更精彩嘅表演俾大家。」

感謝粉絲支持

其實自2020年起,軒仔先後在香港舉行過《張敬軒x香港中樂團盛樂演唱會》(8場)、《The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會》(26場)、《REVISIT張敬軒演唱會》(17場),連同早前在倫敦舉行的《The Prime Classics Hins Live in London 張敬軒倫敦演唱會》(3場),足足舉行了54場演唱會,為軒仔的音樂路留下精彩的印記。

軒仔另外又多謝Fans以不同形式作應援,不論是大至巴士車身廣告,小至簡單一張小卡,都足以看出Fans對軒仔的寵愛與支持,但軒仔表示:「過去呢3年,因為疫情,對於我哋各自嘅經濟上面都有一定嘅衝擊,喺呢個年頭,大家留多個錢傍身,同埋大家湊到我咁高咁大,我覺得有啲嘢應該我自己做返。」

軒仔續說:「所以由今個月開始,我嘅歌迷會HCFC會由我私人撥一筆應援基金出嚟,如果你想做一啲應援物品,唔好你出錢,我出錢。因為我唔識設計,我冇你哋諗得咁好,我又唔想大家使錢,所以大家申請我哋嘅基金,咁我就好開心,可以得到大家應援。」

一個新的20年

去到Encore環節,軒仔唱過《病況》後,特別感謝Tyson Yoshi,事緣在軒仔中了Covid期間,Tyson Yoshi特別關心他的病況,軒仔道:「呢個好似細佬一樣嘅物體,喺我中Covid嘅時候12月26號晚,喺跟住嗰個禮拜,我幾乎每一日,朝頭早我未醒,佢就會Send Message問候我,一個好有心嘅男人,多謝你,我要當住Christy(Tyson女友)面講I Love You。」

隨後軒仔再送上《雪花抄》、國語歌《只是太愛你》、從未在演唱會獻唱過的《假以時日》、考牌之作《不吐不快》、為別人創作的作品《預言書》、台下Fans現場投票點唱的《明明他已離開你》後,軒仔特別隆重其事為自己過去20年歌唱事業作最後總結。

他說說:「過咗今晚最後一場嘅REVISIT,我呢個20周年俾自己嘅旅程,就算係暫時畫上一個句號,無論今晚嘅觀眾,無論之前有冇去到紅館The Next 20嘅演唱會,多謝大家陪我行呢條路,對於我嚟講,從而家開始,呢個係新嘅開始,一個新嘅20年,希望我同大家一齊進步,多謝大家。」

然後,軒仔送上最後歌曲《遇見神》,《REVISIT張敬軒演唱會》也就曲終人散,圓滿結束。

