高官議員點過父親節？　鄧炳強暗暗期待最後與妻「撐枱腳」

▲ 鄧炳強與他女兒。（鄧炳強fb圖片）

今日是父親節，各位「爸爸級」高官、議員點慶祝？特首李家超一早就收到兒子送上的貼心禮物，一個貼身座墊「撐腰」。民政及青年事務局局長麥美娟見到李家超收到的禮物，就話自己忘記買禮物給爸爸，未知是否趕得及補上。

暗暗期待的保安局局長鄧炳強因愛女生病，未能如期一起食晚飯，惟有與太太一起「撐枱腳」食蛋糕慶祝，但願望是希望女兒早日康復。

▲ 鄧炳強吃蛋糕慶祝。（鄧炳強FB圖片）

多位立法會議員亦分別在社交平台分享與子女和父親的溫馨時刻。

立法會議員吳傑莊話，父親節對其而言十分重要，因為小時候父親一個人每天做3份工作，父兼母職供養自己和妹妹成長，曾花了3個月工資送他一台電腦，讓他踏上創業之路，自己非常感恩。

正在中亞考察的民建聯議員梁熙未能與父親共度節日，但不忘越洋為父親送上來自中亞的手信——石油，「為各位爸爸加加油！」

▲ 正在中亞考察的梁熙。（梁熙FB圖片）

林琳藉父親節多謝丈夫

而剛榮升「媽媽級」的民建聯議員林琳，則大讚作為「新手爸爸」的丈夫，言辭間盡顯丈夫對其關顧。她說，陀仔時，老公悉心照顧，陪看醫生，帶她「食好嘢」，散步。BB出世後，老公亦「跑上跑落」安排各種事宜，「最後攰到就斷氣」，不過，BB出世並沒有「搶」走丈夫對林琳的愛，她說：「長輩來探望BB，圍著BB轉，老公行過嚟錫我一啖，『我愛你呀老婆』，真係咩都值得晒。」她希望可以和丈夫白頭到老，看著孩子成長成才。

江玉歡憶亡父 謹記父親教導

另一位立法會議員江玉歡，昨日已在社交平台憶亡父。「雖然父親走了13年，他的精神和笑容從沒有離開我。」江玉歡說，自己工作不順意或遇到開心事，回到總會對著父親的相片「報告」，有時經過他的相片，亦會叫一聲「爸爸」。

江玉歡更分享自己在父親彌留之際，向其說的心底話，當中提到，會記住父親的教導，做人要豁達和有信義，「你以我為榮，我也以你為傲。」

田北辰「一拖九」元朗生態遊

立法會議員田北辰就「一個拖住九個細路」去到元朗大棠生態園，「擒上擒落」玩到身水身汗，話要挑戰做爸爸同公公的最大能耐。

只見試吃多種不同款式的水果，西瓜、蓮霧、提子、荔枝，「又甜又多汁」。點解咁甜？原來是孫仔孫女餵他吃，「梗係甜到漏啦」。

經過今次的親身體驗後，田北辰話，對北部都會區做「生態康樂旅遊圈」的方向大大改觀，「之前我諗住可能得個講字」，但原來「真係有得搞」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9