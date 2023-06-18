  • 29°C
香港時間 : 2023618日 (週日) 19:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【輸入外勞】甯漢豪：建造業1.2萬名外勞配額料明年用盡　暫無需討論加碼

社會 18:42 2023/06/18

分享：

分享：

熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

發展局局長甯漢豪相信，明年可用盡1.2萬個建造業勞工配額。（資料圖片）

發展局局長甯漢豪今日（18日）表示，在行業輸入勞工計劃下，建造業輸入勞工配額為1.2萬人，相信明年可用盡配額，業界仍需透過培訓及善用科技填補人手空缺。

甯漢豪指，本港建造業到2027年料有多達4萬個空缺，而建造業議會、承辦商和工會等每年可培訓4,000多名本地工人，預料數年累計培訓1至2萬人，以往約8成人受訓後會選擇入行，因此無需太快討論增加輸入外勞配額。

至於輸入外勞在港住宿安排，甯漢豪指計劃下僱主有責任為外勞安排住宿，她曾向有輸入勞工的承建商了解，每名工人住宿費約2,000至3,000元，將來負責營運中央宿舍的建造業議會，可參考釐定租金水平，並指現時規定僱主最多在工人薪金扣除10%作為住宿開支。

另外，政府計劃收回粉嶺高球場部分用地建屋，甯漢豪重申政府建屋初心不變，對於近日舉行的城規會公聽會有許多反對意見，她表示不意外，直言「城規會會議通常係反對嘅人先會去」，她說理解反對人士想法，政府會仔細聆聽不同意見，當局亦不應因反對意見多而動搖。

被問到政府為何將有關用地建屋用途修訂為「未決定用途」地帶，甯漢豪解釋當中涉及專業考量，指當局最初提出將最北端9公頃用作住宅甲類地帶，即是興建高密度房屋，但現時環評審批要求政府重新盤算有關密度，故先改為「未決定用途」再作檢視。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅

相關文章

【輸入外勞2萬】建造業引入1.2萬外勞、航空業6,300人、小巴客車司機1,700人
14:30 2023/06/13
【輸入外勞2萬】建造業引入1.2萬外勞、航空業6,300人、小巴客車司機1,700人
【輸入外勞】建造業議會指本地工人老齡化情況引擔憂　長遠應加強本地工人培訓吸引年輕人入行
14:38 2023/06/15
【輸入外勞】建造業議會指本地工人老齡化情況引擔憂　長遠應加強本地工人培訓吸引年輕人入行
【粉嶺高球場】馬時亨出席城規會聆聽會反對球場建屋　指很多人將是次問題情緒化及政治化
17:37 2023/06/14
【粉嶺高球場】馬時亨出席城規會聆聽會反對球場建屋　指很多人將是次問題情緒化及政治化
【粉嶺高球場】黃偉綸︰九公頃土地建屋合適　目前方案已是雙贏
16:13 2023/06/15
【粉嶺高球場】黃偉綸︰九公頃土地建屋合適　目前方案已是雙贏

你可能感興趣

【輸入外勞2萬】建造業引入1.2萬外勞、航空業6,300人、小巴客車司機1,700人
14:30 2023/06/13
【輸入外勞2萬】建造業引入1.2萬外勞、航空業6,300人、小巴客車司機1,700人
【輸入外勞】建造業議會指本地工人老齡化情況引擔憂　長遠應加強本地工人培訓吸引年輕人入行
14:38 2023/06/15
【輸入外勞】建造業議會指本地工人老齡化情況引擔憂　長遠應加強本地工人培訓吸引年輕人入行
【粉嶺高球場】馬時亨出席城規會聆聽會反對球場建屋　指很多人將是次問題情緒化及政治化
17:37 2023/06/14
【粉嶺高球場】馬時亨出席城規會聆聽會反對球場建屋　指很多人將是次問題情緒化及政治化
甯漢豪 粉嶺高球場 發展局 住宿 配額 城規會 建造業議會 行業 建造

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳今午設靈　喪禮花逾百萬料逾千人出席
今日 10:28
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳今午設靈　喪禮花逾百萬料逾千人出席
【懷舊味道】澳門鉅記餅家宣布撤出香港　最後一家分店6.15已結業
18:02 2023/06/17
【懷舊味道】澳門鉅記餅家宣布撤出香港　最後一家分店6.15已結業
【旅遊】港人日本機場無法登機公審航空公司　網民識穿漏洞反斥無理取鬧
19:25 2023/06/17
【旅遊】港人日本機場無法登機公審航空公司　網民識穿漏洞反斥無理取鬧