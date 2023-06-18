【輸入外勞】甯漢豪：建造業1.2萬名外勞配額料明年用盡　暫無需討論加碼

▲ 發展局局長甯漢豪相信，明年可用盡1.2萬個建造業勞工配額。（資料圖片）

發展局局長甯漢豪今日（18日）表示，在行業輸入勞工計劃下，建造業輸入勞工配額為1.2萬人，相信明年可用盡配額，業界仍需透過培訓及善用科技填補人手空缺。

甯漢豪指，本港建造業到2027年料有多達4萬個空缺，而建造業議會、承辦商和工會等每年可培訓4,000多名本地工人，預料數年累計培訓1至2萬人，以往約8成人受訓後會選擇入行，因此無需太快討論增加輸入外勞配額。

至於輸入外勞在港住宿安排，甯漢豪指計劃下僱主有責任為外勞安排住宿，她曾向有輸入勞工的承建商了解，每名工人住宿費約2,000至3,000元，將來負責營運中央宿舍的建造業議會，可參考釐定租金水平，並指現時規定僱主最多在工人薪金扣除10%作為住宿開支。

另外，政府計劃收回粉嶺高球場部分用地建屋，甯漢豪重申政府建屋初心不變，對於近日舉行的城規會公聽會有許多反對意見，她表示不意外，直言「城規會會議通常係反對嘅人先會去」，她說理解反對人士想法，政府會仔細聆聽不同意見，當局亦不應因反對意見多而動搖。

被問到政府為何將有關用地建屋用途修訂為「未決定用途」地帶，甯漢豪解釋當中涉及專業考量，指當局最初提出將最北端9公頃用作住宅甲類地帶，即是興建高密度房屋，但現時環評審批要求政府重新盤算有關密度，故先改為「未決定用途」再作檢視。

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責任編輯：馮琪雅