【政經趨勢】未來投資倡議研究會12月在港首辦亞洲峰會　邀全球政商領袖出席

▲ 未來投資倡議研究會12月在港舉辦亞洲峰會。（梁偉榮攝）

總部設於沙特阿拉伯的未來投資倡議研究所今日公布，將於12月7至8日在香港首次舉辦「PRIORITY」亞洲峰會，港府表示歡迎，並將為這次峰會的舉辦提供支持。



峰會將邀請全球各地的政商界領袖出席，聚焦探討在當前社會及經濟加速演變和地緣政治格局大氣候下，社會不同層面和領域的一些重要議題。



未來投資倡議研究所自2017起每年在沙特阿拉伯利雅得舉辦「未來投資倡議大會」，探討影響全球的政經議題和大趨勢，推動國際重要持份者間的對話和交流。

首在亞洲舉辦「PRIORITY」峰會

去年十月，財政司司長陳茂波應邀出席第六屆大會，並在主題論壇擔任講者。這是研究所首次在亞洲舉辦「PRIORITY」峰會。



陳茂波表示，十分歡迎未來投資倡議研究所選擇在香港舉辦這次峰會，彰顯了香港聯通國家、亞洲和世界的獨特地位和角色，進一步加強香港與世界各地，特別是中東地區的聯繫。

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責任編輯：林曉君