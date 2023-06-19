【高官外訪】陳茂波與深圳市長覃偉中商進一步加強招商引資等協作

▲ 陳茂波今日到訪深圳，與深圳市市長覃偉中會面。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波今日（19日）到訪深圳，與深圳市市長覃偉中會面。雙方就金融、商貿、創科等範疇的合作廣泛交換意見，並討論進一步加強在招商引資和貿易方面的協作，共同助力兩地企業「走出去」和把外資「引進來」。雙方也討論了推動河套地區和深圳河兩岸港深創新及科技園加快發展。



陳茂波在會上表示，港深兩地是粵港澳大灣區經濟發展和科技創新的「雙引擎」，優秀的企業、人才和資金匯聚，能為國家高水平科技自立自強和高質量發展作出積極貢獻，兩地在多個領域都有廣闊的合作空間。



另外，陳茂波到訪一家研發和製造高端手術機械人和醫療裝備的企業，以及一家技術前沿的智能航運企業，了解該行業的情況和發展潛力，並介紹香港在招商引資和吸引人才方面的政策。



引進重點企業辦公室主任容偉雄、駐粵經濟貿易辦事處主任蘇惠思等隨行。

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責任編輯：林曉君