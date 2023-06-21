【一帶一路】青民赴哈薩克斯坦考察　梁熙揭汽油為何比水便宜

▲ 梁熙稱，國企在一帶一路發展時，非常重視平等互惠的原則。（梁熙Facebook圖片）

民建聯立法會議員梁熙早前與青年民建聯到哈薩克斯坦考察交流，他說，此行發現國企在一帶一路發展時，非常重視平等互惠原則，做到共建。

梁熙舉例，中石油在當地開採石油時，規定60%產量需在當地銷售，除了確保當地人民有穩定的石油供應外，價格亦特別優惠，「在當地售賣的石油，價格只是國際原油價格的大約五分之一：一公升的汽油只需要3元，比水更便宜！」

▲ 梁熙率青民到哈薩克斯坦交流考察。（梁熙Facebook圖片）

梁熙續指，當地不少重要的基礎建設，也有中石油身影，例如當地重要的交通幹線恩巴鐵路、最好的芭蕾舞學校，甚至一些鄉鎮的食水設備，中石油的團隊都參與其中，為他們打水井、引水建設儲水池，讓村民可安心地喝上乾淨的食水。

「這次考察我們亦結識了當地不同界別的朋友，讓兩地青年互相了解對方的文化、發展空間等等。」梁熙已邀請他們今年底回訪香港，親身到香港看看，一同探索未來的發展空間。他感謝中石油安排組織此次的行程，讓他們有機會在一帶一路倡議十周年的大日子，親身了解國企在一帶一路的最新發展。

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責任編輯：林曉君