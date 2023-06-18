《奪寶奇兵：命運輪盤》6大必睇重點　夏里遜福最後一次演Indiana Jones

經典賣座奪寶歷險系列《奪寶奇兵》（Indiana Jones），全球票房勁收19.8億美元。作為系列第5集《奪寶奇兵：命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）在今個暑假上映，「福伯」夏里遜福（Harrison Ford）再度演考古學家鍾斯博士 (Indiana Jones)。

他走遍世界各國，到訪過歐洲、亞洲、美洲奪寶，經歷無數驚險旅程後，今集將是這位奪寶巨星最後一次冒險，而終極任務是奪得可改變歷史的「命運輪盤」。

夏里遜福本人亦親口確認：「這是系列最終章，這是我最後一次飾演這角色。」大家千萬不要錯過鍾斯博士的終極奪寶之旅。

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1.大師級監製導演聯手

《奪寶奇兵：命運輪盤》由兩位電影大師史提芬史匹堡（Steven Spielberg）及佐治魯卡斯（George Lucas）聯手任執行監製。事實上，《奪寶奇兵》之前4集都是由史提芬史匹堡執導，今集將交棒給曾兩度提名奧斯卡的占士曼高（James Mangold）。

占士曼高執導過《盧根》（Logan）、《極速傳奇：褔特決戰法拉利》（Ford V. Ferrari）、《弦途有你》（Walk the Line）等好評之作，史提芬史匹堡亦盛讚：「他不論在角色設計、場面調度、節奏、剪接等都與我見解相似，如果《奪寶奇兵》不由我拍的話，占士曼高就是人選。」

而夏里遜福得知是占士曼高執導之後，亦立刻百分百確認參與這次演出。

2.橫越全球海陸空

《奪寶奇兵》系列每集都帶來創新歷險大場面，更以前所未見的製作設計知名，《奪寶奇兵：命運輪盤》亦不例外，鍾斯博士繼續環跨世界歷險，今集將由北非摩洛哥展開，上天下海，橫越全球展開海陸空奪寶激鬥。

重點注目場面包括：由地面打到入紐約地下鐵系統的火車追逐戰；北非城市街頭機動三輪車驚險大戰；深潛希臘神秘海底謎城；戰機超高空生死鬥；再加上一開場長達25分鐘的超級動作鏡頭；以及電影壓軸的一場震撼動作場景；還有鍾斯博士用經典皮鞭大戰幾十支槍。

3.頂尖製作班底

《奪寶奇兵：命運輪盤》製作及特技幕後團隊內，包括任製作設計的奧斯卡得主阿當史托侯遜（Adam Stockhausen），他曾和史提芬史匹堡合作過《挑戰者1號》（Ready Player One）及《西城故事》（West Side Story）等。

此外，特技效果監督安德魯韋侯斯（Andrew Whitehurst）亦是奧斯卡贏家，擁有20年經驗的他，曾為同樣以創新動作特技聞名的《新鐵金剛之智破天凶城》（Skyfall）及《007：鬼影帝國》（Spectre）炮製及監督特技場面；再加上為《移動迷宮：死亡解藥》（Maze Runner: The Death Cure），以及Marvel Studios的《雷神奇俠》（Thor）、《美國隊長》（Captain America）等特技大片製作特效的VFX監製嘉菲絲佳（Kathy Siegel）。

4.年輕鍾斯博士將登場？

傳聞《奪寶奇兵：命運輪盤》更有個神祕驚喜，就是年輕版的鍾斯博士將會出現，而且並非過鏡回想或舊片段，而是全新的驚險大型動作場面。

其中負責這艱難任務的就是勇奪15次奧斯卡的Industrial Light & Magic（ILM）特技公司，他們曾製作的《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way Of Water）、《星球大戰》（Star Wars）。

5.奧斯卡電影配樂大師助陣

曾5度勇奪奧斯卡的世界頂級配樂大師約翰威廉斯（John Williams），今次再為電影配樂，約翰威廉斯的作品無人不曉，曾為整個《奪寶奇兵》系列、《星球大戰》系列、《侏羅紀公園》（Jurassic Park）、《E.T.外星人》（E.T. the Extra-Terrestrial）、《大白鯊》（Jaws）等名作配樂，全球觀眾必定聽過他的作品。

約翰威廉斯原本只打算為《奪寶奇兵：命運輪盤》創作幾個主要樂章，但開始配樂後決定把整套電影的音樂都完成，可見他的電影及《奪寶奇兵》系列的熱情及厚愛。

6.超強演員陣容

除夏里遜福繼續飾演鍾斯博士，曾在首集《奪寶奇兵》（Raiders of the Lost Ark）飾演Sallah（薩拉）的尊懷士戴維斯（John Rhys-Davies）也回歸演出，而由嘉倫阿蘭（Karen Allen）演的經典女角Marion Ravenwood（瑪麗安瑞文伍得）亦將再度登場。

其他強勁演員陣容包括：大熱英劇《倫敦生活》（Fleabag）艾美獎視后菲比布烈治（Phoebe Waller-Bridge）、《祕境探險》（Uncharted）、《萬千痛愛在一身》（Pain and Glory）康城影帝安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas），以及康城影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）等。