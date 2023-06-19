【創意教育】小學常識科推體驗式學習　學生蒐集網上資料自製「武林秘笈」

▲ 學生表演詠春。（陳靜儀攝）

為從小開始培育學生創意，沙田循理會美林小學試行初小常識科棄用課本、更不設測考，透過進展性的體驗式學習，培育學生品格及自主學習，並在科目框架下推動國民教育。有學生分享，藉網上資料蒐集，自製了太極「武林秘笈」，過程中有助提升學習中文興趣，了解中華文化。校長指成果反映突破課本框框下，學生創意能力提升，惟教師需花長時間備課，暫未有計劃推展至高小。

校長招捷玲形容，「Learning by Doing（LBD）」體驗式學習「以學生為本」、貼地，冀藉此培育學生品格及自主學習，讓學習風格及進度不同的學生，各自發揮才能，成為「課堂主人翁」。副校長鍾日榮稱，課堂設有多項動手造的體驗，包括進行模擬人體消化系統實驗、利用可回收物料製作隔熱寵物屋等，而學生亦需分組利用平板電腦搜索資料。

招捷玲強調，課程並無減少國民教育元素，稱會在常識科框架下，滲入有關課題。3年級生阮晨風指出，當中接觸到重要中華文化及中國歷史，包括非物質文化遺產之一的皮影戲、武術等，並舉例在自製太極「武林秘笈」的過程中，在網上蒐集資料，從中獲得滿足感；他亦希望提升自身中文能力，日後靠自己理解古文資料內容，毋須依賴別人。

就評估方式，副校長鍾日榮表示，教師設有進展性評量表，能夠透過學生課堂表現、學習手記、作品，評估所學並給予評語，家長及學生亦能分別參與評估及自評，結集成「學習歷程檔案」，記錄學習進程。

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學校推行LBD體驗式學習已踏入第3年，招捷玲稱，成果反映學生各方面的能力，均獲顯著提升，包括表達、思維、組織、寫作及創意等，形容「不讓分數套住學生」。但她指，LBD教學需要大量空間及人力輔助，舉例指教師需花長時間備課，因此暫未有計劃推展至高小；但相信高小生學習知識的能力有所提升後，表現會更優秀。

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記者：梁凱婷