【告別黃鴨】維港兩岸萬人歡送「橡皮鴨」　創辦人：「多謝香港！」

▲ 橡皮鴨暢遊維港，歷時2個多小時，吸引數以萬計公眾於維港兩岸駐足欣賞。 陳國峰攝

橡皮鴨巡遊維港，令維港仿如化身一個巨型浴缸。大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》，今日(18日)傍晚圓滿落幕。今日父親節舉行的橡皮鴨維港巡遊，其中一隻橡皮鴨下午由中環游經尖沙咀海域折返，歷時2個多小時，吸引數以萬計公眾於維港兩岸駐足欣賞，橡皮鴨暢游維港後，游到灣仔會展對出海面，原地「放氣」完成展岀；另一隻將留在中環海面，約明日早上（19日）完成展出。

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其中一隻橡皮鴨暢游維港後，游到灣仔會展對出海面，原地「放氣」完成展岀。

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《橡皮鴨二重暢》圓滿落幕，主辦單位ARR感謝各方支持，包括支持機構香港旅遊發展局及主力贊助保誠保險，其他贊助有csl.、昂坪360、意博金融、ZA Bank，及合作夥伴港鐵公司。成立20周年的ARR創辦人SK Lam，特別應謝香港這個地方，成就這件盛事：「作為私營機構，全賴上述商業機構贊助，及政府部門協助才得以成這盛事，為港人抗疫後帶來快樂。」至於橡皮鴨的下一站，他表示若有消息會再公布。

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陪伴港人度過兩個雙倍快樂的周末，橡皮鴨更成為首個在維港海上巡遊的大型戶外充氣藝術裝置，為這段藝術旅程畫上完美句號，暫且告別，主辦單位稱期望後會有期。

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責任編輯 李志強