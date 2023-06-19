【黃鴨背後】幕後推手SK推動公共藝術　商機大發掘本地人才

▲ 主辦橡皮鴨展覽的ARR創辦人SK Lam表示，希望一對黃鴨為港人在疫後帶來治癒感覺。 （陳靜儀攝）

黃色橡皮鴨10年後帶同夥伴再次游到香港，是疫情後最大型公共藝術活動，全城掀起打卡熱潮，昨日（18日 )父親節結束短短10天展期，引來數以萬計市民到維港兩岸送別。透過橡皮鴨見證香港復常一面，幕後推手林樹鑫（SK Lam）說：「藉着這些活動，大家重拾歡顏，其實已是無價。」

SK過去十多年舉辦過各種大型公共藝術活動，包括本港首次展出「波點女王」草間彌生巨型南瓜裝置、1600熊貓全港快閃、玫瑰燈海，以及巨型KAWS公仔游維港，今次《橡皮鴨二重暢》有更多商業機構合作，搶盡眼球，帶給港人不少歡樂。

SK：公共藝術創造更多觀眾 帶動各式商機

籌辦這件「開心事」的幕後推手，是成立20周年的本地創意品牌AllRightsReserved（ARR）創辦人林樹鑫（SK Lam），在「幕前」一向低調的他，滿腦子創意點子。他坦言藝術沒有固定框框，而公共藝術活動，正好將藝術帶到市民日常生活，SK接受本報專訪說：「最重要創造更多觀眾，自然帶動更多人參與藝術。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

《橡皮鴨二重暢》展覽籌備近9個月，由本地創意公司ARR主辦；項目沒有政府資助，旅發局作為支持機構，得到保誠保險作為主要贊助商，另外還有csl、ZA Bank等。比較10年前，有更多商業機構同ARR合作，包括港鐵將24個車站以黃鴨包裝，昂坪360亦贊助活動，推出「飛天黃鴨」及主題纜車，上山下海都有黃鴨蹤影。坊間亦有不少「老翻」黃鴨公仔發售，亦有餐廳推黃鴨菜式，帶來各式「商機」。

「可能啲人覺得橡皮鴨係咩藝術啫，其實不一定在博物館欣賞才叫藝術。」SK說，隨着近代藝術普及較貼地，公共藝術活動是其中一種，「1600熊貓、黃鴨、玫瑰燈海，這些公共藝術同市民生活好貼近，當創造更多觀眾，市場亦會大咗。」

藝術活動提供平台 人才冒起

他說，有些項目為了「好玩」，有些「從生意角度有得做」。今次橡皮鴨展覽為坊間帶來不少機遇，亦有發掘人才機會。SK表示留意到不少攝影發燒友在社交平台分享不少黃鴨靚相，「見到好多人好有創意。」

SK又憶述，曾紅捧紅過一些攝影師，早年KAWS展覽發掘到一名日籍攝影師RK，藉此一炮而紅，之後更同川上隆、國際超模Naomi Campbell等合作。不過SK表示今次黃鴨展同另一些本地攝影師合作，「你信香港呢一代、呢班人有能力做到出來。」

黃鴨在社交平台洗版，國際媒體都有報道，亦有遊客來「朝聖」，透過橡皮鴨見證香港復常一面，SK坦言：「藉着這些活動，大家重拾歡顏，其實已是無價。」

ARR主辦無數公共藝術活動 橡皮鴨後會有期

主辦橡皮鴨背後的「神秘人」SK，市民未必認識，但十多年來總有參與過其舉辦的活動（詳見表），例如早年在尖沙咀海運對出多個大型公共藝術活動（Public Art Event），包括2007年首次來港的草間彌生巨型南瓜裝置；2014年的1600熊貓游香港，快閃全港多區；2016年添馬公園的玫瑰燈海園吸引大批市民打卡；到2019年疫前的「KAWS︰ HOLIDAY」巨型充氣COMPANION游維港，更是城中熱話。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

《橡皮鴨二重暢》圓滿落幕，陪伴港人度過兩個雙倍快樂的周末，SK特別感謝香港這個地方，成就這件盛事：「作為私營機構，全賴上述商業機構贊助，及政府部門協助才得以成這盛事，為港人抗疫後帶來快樂。」至於橡皮鴨會否再次訪港，他表示暫且告別，期望後會有期，再與全城重「十」快樂。

表：AllRightsReserved在本港歷年大型展覽

2007年10月9至31日／草間彌生：萬點迷

2010年10月4至24日／KAWS: Passing Through 跨展覽

2012年8月14日至9月16日／你睇！！多啦A夢嚟啦！誕生前100年祭

2013年5月2日至6月9日／橡皮鴨游世界：香港站

2014年6月1日至7月17日／1600熊猫游香港 • 創意X保育展

2014年9月18日至10月19日／KAWS: CLEAN SLATE • 刷新展

2016年2月14至22日／玫瑰燈海園

2019年3月22至31日／KAWS: HOLIDAY HONG KONG

2021年8月14日至9月5日／日本藝術家花井祐介個人展覽 FACING THE CURRENT迎浪當下

2021年12月11日至3月13日／西班牙漫畫家Joan Cornellà個人展覽 SEND YOURSELF NOWHERE 無人之境

2023年6月10至19日／橡皮鴨二重暢

▼ 點擊圖片放大 +2

註：「1600熊貓游世界」2014年在馬來西亞及2016年泰國展出、「玫瑰燈海園」在2016年在成都展出。至於「KAWS: HOLIDAY」在2018至2022年，分別在韓國、台北、日本、太空站、英國、新加坡、長白山、墨爾本展出。

資料來源：AllRightsReserved

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最新影片推介

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳雋妍