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【黃鴨背後】主辦團隊風雨守護　黃鴨暫別將巡展有望再臨香港

社會 06:00 2023/06/19

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

市民冒雨探訪橡皮鴨。（資料圖片）

橡皮鴨再次訪港，勾起港人集體回憶，昨日（18日）不少市民趁父親節把握最後機會打卡留念，風雨中送別黃鴨。展期雖短，經歷酷熱及紅雨，卻無礙市民探望這位老朋友。主辦的SK Lam坦言深受感動，不枉團隊日夜守護黃鴨順利展出，希望可愛的黃鴨為疫後的香港人帶來治癒作用。黃鴨將有機會到內地及東南亞巡展，散播快樂種子。至於會否再次來港，SK笑言後會有期，期待再與全城重「十」快樂。

黃鴨10年前停駐尖沙咀海運碼頭，今次移師金鐘添馬公園海濱，SK透露，當初選址「可以諗的都諗過」，最終拍板金鐘海濱，除了是2019年KAWS巨型充氣COMPANION公仔「瞓身」游維港的「據點」，而且中環海濱完善後更開揚，可同時容納更多觀眾，「如果在尖沙咀肯定逼爆，亦放唔落兩隻鴨仔。」

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今次展期原本預期2星期，考慮到天氣及營運成本，昨日父親節正式結束，10天展期圓滿落幕，其中一隻黃鴨昨午1時許與同伴告別，巡游至銅鑼灣避風塘、炮台山東岸公園，再游到尖沙咀星光大道、文化中心對出。昨早仍然大雨，到下午出游終於停雨，沿途吸引不少市民圍觀，更迫爆添馬公園。該黃鴨昨午4時折返灣仔會展對出後，之後緩慢「放氣」告別市民。另一隻留守金鐘的黃鴨待今天才正式退場。不少市民表示不捨，希望黃鴨再次訪港。

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SK透露，雖然6月避開颱風季節，但今次天氣挑戰更大，每日都有工作人員檢查黃鴨狀態數次，而酷熱高溫令其中一隻黃鴨「中暑」，展出翌日已經要暫時「放氣」入廠檢查，「我們不當是一個意外，因為天氣不會盡如預期；反而好多人以為是我們的宣傳伎倆，其實不是。我亦即時諗到，不如話係鴨仔暫時回復單身啦。」

近日連場雷暴，團隊亦傾巢而出，有同事化身「天文台」按天氣作不同部署。對於市民對黃鴨的熱情，SK直言：「總算為香港做咗少少事，希望黃鴨在疫後為市民帶來治癒作用。」

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他說，早年曾在港展出，帶挈橡皮鴨在全球走紅，「當年在其家鄉（荷蘭）是名不經傳，是香港捧紅了黃鴨，返到荷蘭成為英雄。」至於黃鴨下一站去向，SK透露內地及星馬等東南亞城市亦有招手，更有人說擔心其他地方再現翻版黃鴨展，「我們不想急住做，反而影響效果。」至於黃鴨會否再次來港，SK笑言一切都有可能，暫時告別，後會有期。

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記者：吳雋妍

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