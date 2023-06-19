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【黃鴨背後】ARR自設平台銷售藝術授權產品　SK：最緊要有格調

社會 06:14 2023/06/19

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

SK同不少當代藝術家及潮流界猛人熟絡，促成不少跨界合作，將藝術作品推出授權產品，備受粉絲及收藏家熱捧。（陳靜儀攝）

科技為傳統藝術帶來新形態，藝術產業亦走向普及化。ARR創辦人SK認為，藝術「百貨應百客」，即使市場化銷售亦無關「銅臭」，重點要講求「格調」。他與不少著名藝術家及品牌合作，透過其自設藝術網購平台銷售授權產品，又推出NFT等元宇宙藝術品，深受海外及本地收藏家熱捧。ARR去年獲Netflix獨家授權推出《魷魚遊戲》木頭人限量雕塑，正是其中的成功例子。

SK有自己一套藝術價值觀：「將藝術生活化，Bring art to life。」他除了辦大型公共藝術活動，亦有舉辦藝術展，在蘇富比拍賣，另一核心業務是其經營的藝術網購平台DDT Store，「我們聯絡藝術家合作，團隊為其設計周邊授權產品，例如雕塑和版畫，搵廠房生產，在我們官網發售。」

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藝術產業化，有助可持續發展。對於藝術不應該「銅臭」，他笑言這說法早已過時，「文化背後都要有經濟（支持），這是真實的。」 隨著民間財富增加，藝術亦變得普及。

SK同不少當代藝術家及潮流界猛人熟絡，促成不少跨界合作，包括創作橡皮鴨的荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）。

ARR早年亦邀請日本當代藝術家花井祐介和西班牙漫畫家Joan Cornellà來港開個人展覽。花井祐介標誌設計的潦倒厭世大叔，以及Joan Cornellà的黑色幽默卡通插畫，都有製成雕塑發售，不少限量作品有價有市。

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近年藝術走入虛擬世界，SK指，「科技令創作上，無論藝術或其他行業，都不停改變我們的生活。」

ARR旗下的藝術交易平台FWENCLUB亦推出NFT，不少潮界名人都有入手。SK指該平台已有20萬會員，8成是歐美客，「透過元宇宙匯聚全世界粉絲」。他透露，稍後跨足推出元宇宙手機遊戲，令粉絲們引頸以待。

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記者：吳雋妍

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