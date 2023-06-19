【西環斬人】38歲男經理後腦後頸有8至10厘米刀傷　頭骨骨裂留醫ICU

▲ 受害人在後腦、後頸分別有8厘米及10厘米的刀傷，亦有頭骨骨裂的情況。

西環山道麥當勞昨日（18日）發生斬人案，一名麥當勞男經理懷疑遭到一名男職員持刀襲擊，現時情況危殆。詳情即看：【下一頁】

西區警區總督察（刑事）黃宇徽凌晨交代案情。他表示，警方在接報後短時間內，已由巡邏中的人員發現行兇者蹤影，並將其拘捕。

初步調查顯示，行兇者與受害人為下屬與上司關係。案發前短時間內，兩人曾經就行兇者的工作表現問題，發生言語上的衝突。

黃宇徽指，在下午約3時25分，行兇者與受害人當時均於案發的麥當勞上班，但由於工作表現問題，雙方發生言語上的口角。行兇者隨即離開麥當勞，並且到案發附近的鮮肉檔取得2把刀，再折返麥當勞襲擊受害人頭部，然後逃去無蹤。

警方接報後，港島衝鋒隊人員在2分鐘內趕至現場調查，並向巡邏人員發布有關行兇者的衣着及其個人特徵等資料。在約10餘分鐘後，有執法人員在德輔道西與西邊街交界附近將行兇者截停並拘捕。

受害人是一名38歲本地男子，在案發後被送往瑪麗醫院搶救。他已接受手術，現時於深切治療部留醫，情況有待進一步醫學觀察。據了解，受害人在後腦、後頸分別有8厘米及10厘米的刀傷，亦有頭骨骨裂的情況。

至於被捕的行兇者，他是一名29歲的本地男子，現正被扣留調查。據警方現階段調查，未有證據顯示他有精神病紀錄。

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記者：黃穎津