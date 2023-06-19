【人奶教主】準港媽欲產後餵奶粉　阿嫂訊息轟炸推廣母乳一舉動令人崩潰

▲ 阿嫂不斷游說準港媽餵母乳。

餵母乳或奶粉是父母衡量情況後的選擇，他人應該尊重。有準港媽近日在社交平台投稿，形容她的嫂子是「人奶教主」，不斷向她洗腦鼓勵她餵母乳，甚至在事主堅決拒絕後，竟還以一舉動令事主崩潰。

有準港媽在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，她表示，由於工作時間不穩定，因此跟老公已商量後日後會餵奶粉，簡單一點。然而，她的嫂子是「超級人奶fans」，從她宣布有喜，阿嫂就日日洗她腦。

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她嘗試跟阿嫂解釋，自己明白母乳的好處，但基於她不但定時泵奶，所以決定餵奶粉。不過，對方當然不是那麼容易打發，阿嫂為了證明泵奶不麻煩，開始不定時通知事主自己何時泵奶，

有時係一個訊息，有時連埋一張相，再同我講類似「其實幾時都可以泵」、「加油」之類嘅訊息。

有一次，事主工作時收到訊息沒有看，直至下班後才按進去，打算「已讀不回」，沒想到阿嫂一見到「已讀」立即致電，再詳述她發送的訊息內容，令事主感到煩躁，於是決斷地向阿嫂表示，謝謝對方的好意，但她已決定餵奶粉，或待BB出生後再決定，目前餵母乳不是緊急的議題。

阿嫂灰心地掛線，正當事主以為終於完結，不料事隔數天，阿嫂再傳一張照片，內容是有幾包人奶，訊息內容是「阿妹，我諗過啦，我幫你開始儲奶，我泵定幫你雪住，放心交俾我」，令事主感到崩潰和無奈，

我對人奶唔反感，但我反感人奶膠。

帖文引來不少網民回應，有不少人直言阿嫂不懂尊重別人，「每個媽媽都有自己的選擇權」，而且母乳的成分是媽媽隨住BB年齡自動調節，其他人的母乳不能做到相同效果。

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳