【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳今早大殮　遺體送往寶蓮禪寺進行火化　

名媛兼KOL蔡天鳳（Abby）在今年2月底慘遭謀殺碎屍，經過4個月後，家屬在昨日（6月18日）為蔡天鳳設靈，於今日（6月19日）早上8時半將進行大殮，遺體運送至寶蓮禪寺進行火化，而蔡天鳳家屬於早上約7時陸續抵達現場。

因蔡天鳳慘遭肢解，不少骸骨仍未尋回，警方只能找到蔡天鳳的頭顱骨及大腿，家屬希望蔡天鳳可「完整」地離去，邀高科技公司以3D打印技術重塑她的遺體及頭部。

【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳今午設靈靈堂粉色為主調 郭富城夫婦送花圈悼念

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以3D技術修復

而Abby生前好友劉晨芝昨日往靈堂悼念，之後，她接受媒體訪問表示：「Abby好鍾意靚，所以入面都係佢生前最靚嘅相。」而她有瞻仰遺容送別好友，稱：「見到佢最後一面。」

3D打印技術可修復在災難或意外中受損的遺體，重塑已變形的臉部或缺損的組織器官。只要親友提供死者的基本資料，例如遺照、身高、體重等，就可據此塑造出人體3D模型，並以3D打印技術製「遺體」，然後由整容師修復細節，而過程中每個步驟要充分徵詢家屬意見。

▲ （影片截圖）

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