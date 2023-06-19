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【大灣區藝人】梁競徽爆TVB燈光師「很兇的」　內地拍劇享服侍不感習慣：會幫你脫衣服

娛樂 11:39 2023/06/19

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梁競徽自爆不習慣內地拍劇服侍好。

藝人梁競徽（前名梁烈唯）近年轉戰內地發展，雖然在影視方面不算太多出產，但不時開直播帶貨與網民互動，成功吸納不少粉絲支持，其微博粉絲追蹤人數已達251.7萬人。

早前他到北京旅行時，不忘到天安門參觀升旗禮，不但早於凌晨1時已在門外排隊，唱國歌時更感觸落淚。此外，他還登上萬里長城高唱《精忠報國》一圓心願，愛國行為獲網民大讚。

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【大灣區藝人】梁競徽返港晒180度海景大宅　唯唯住深井風水屋苑盛產視帝

大台拍劇要識企位

梁競徽最近與溫兆倫登上綜藝節目《萌探探探案3》，分享多年來演藝生涯的點滴。在節目中，梁競徽自爆以前懶音很嚴重，加入TVB藝員訓練班後，才改好了一點。

他提到在TVB拍劇最緊要懂得企位，萬一遮蔽其他演員，燈光師便會出來，他形容大台燈光師：「很兇的！」

（影片截圖）

【大灣區藝人】梁競徽做直播帶貨黑面sell牛扒　被嘲受身高影響無劇拍

不習慣服侍好

其後梁競徽分享北上工作的感受，坦言初來到內地時不習慣被服侍，指每一個鏡頭拍完後，工作人員都會著他回去休息：「我說不用了就很快。『沒事的，你回去，你不回去我們壓力很大的。』導演會問為甚麼那個演員老師會站著。」

他續指會有工作人員幫他脫衣服，不過沒脫完又要穿回去拍攝，他認為有點浪費時間。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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