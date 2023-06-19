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【鑽石山命案】涉荷里活廣場殺害兩女被控謀殺　無業男適合答辯還押10.9再訊

社會 10:24 2023/06/19

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被告司徒成光被控2項謀殺罪。

鑽石山荷里活廣場早前發生謀殺案，39歲無業漢涉殺害2名女子被控2項謀殺罪，今（19日）於觀塘裁判法院再訊。被告暫時毋須答辯，庭上透露，早前的兩份精神科報告均顯示被告適合答辯。裁判官應控方申請，將案件押後至10月9日再訊，以待警方作進一步調查，包括調查證據、錄取口供，以及等待驗屍及法證報告。被告沒有保釋申請，須還押候訊。

被告司徒成光（39歲，無業）被控2項謀殺罪，控罪指他於2023年6月2日，九龍鑽石山荷里活廣場3樓309號鋪外，謀殺女子方曉彤；及於同日在3樓310號鋪外，謀殺女子劉繼禧。

被告暫時毋須答辯，控方申請押後案件，以待警方作進一步調查，包括調查證據、錄取口供，以及等待驗屍及法證報告，另反對被告保釋。

辯方另確認已向被告解釋早前索取的兩份精神科報告，庭上透露兩份報告均顯示被告適合答辯。被告沒有保釋申請，裁判官劉綺雲押後案件至10月9日再訊，其間被告須還押懲教看管。

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記者：梁錦麟

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