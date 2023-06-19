  • 30°C
香港時間 : 2023619日 (週一) 12:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【噴霧襲擊】大阪女廁被噴不明氣體14人送院　揭33歲女不滿被插隊向8旬婦狂噴防狼噴霧

健康 11:54 2023/06/19

分享：

分享：

熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

女廁被噴不明氣體14人送院，揭33歲女不滿被插隊，向8旬婦狂噴防狼噴霧。

日前，日本大阪百貨公司「阪急梅田總店」發生一宗女子噴灑不明氣體事件，導致14人輕傷被緊急送院。疑犯被捕後聲稱因「不滿上廁所被人插隊」，才會一氣之下拿出隨身攜帶的防狼噴霧向他人噴灑。

最新影片推介：

童學園
【童學園】招募韓團小小舞蹈練習生　細路學做偶像拍MV展現自信

綜合日媒報道，14日下午1時30分左右，事發地點在日本大阪百貨公司「阪急梅田總店」9樓女廁，一名女子從廁所隔間走出來，突噴灑不明氣體後逃離現場。據報道，事發當時現場一共有19人，其中14人因眼睛和喉嚨疼痛被緊急送院，年齡介乎10多至80多歲。

一名85歲老婦受害者向警方表示，「當我從廁所出來時，一名女子就拿著噴霧朝我的臉部直噴不明物體」。她形容疑犯目測為30多歲，身高約1米65的女性，並强調根本不認識對方。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

警方根據目擊者的證詞及翻查百貨公司的閉路電視片段，於15日早上拘捕住在大阪市阿倍野區的33歲女疑犯山岸操。山岸操被捕後承認犯案，並聲稱是因不滿上廁所時被插隊，才拿出隨身攜帶的「防狼噴霧」攻擊老婦。

惟受害者否認女子的指控，表示自己沒有插隊。目前警方仍在調查事件詳情中，並會針對噴霧劑成分進行分析。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【硫酸襲擊】疑因噪音與鄰居起爭執　男子家中睡午覺突遭人偷襲潑硫酸
11:08 2023/06/06
【硫酸襲擊】疑因噪音與鄰居起爭執　男子家中睡午覺突遭人偷襲潑硫酸
【惡作劇】男高中生惡作劇噴「屁味噴霧」　惡臭連日不散致6學生不適送院學校停課
11:08 2023/05/09
【惡作劇】男高中生惡作劇噴「屁味噴霧」　惡臭連日不散致6學生不適送院學校停課
【遊日注意】日本公共澡堂水中現疑似大便　前員工爆料：清潔2個半鐘即重開
18:57 2023/04/08
【遊日注意】日本公共澡堂水中現疑似大便　前員工爆料：清潔2個半鐘即重開

你可能感興趣

【硫酸襲擊】疑因噪音與鄰居起爭執　男子家中睡午覺突遭人偷襲潑硫酸
11:08 2023/06/06
【硫酸襲擊】疑因噪音與鄰居起爭執　男子家中睡午覺突遭人偷襲潑硫酸
【惡作劇】男高中生惡作劇噴「屁味噴霧」　惡臭連日不散致6學生不適送院學校停課
11:08 2023/05/09
【惡作劇】男高中生惡作劇噴「屁味噴霧」　惡臭連日不散致6學生不適送院學校停課
【遊日注意】日本公共澡堂水中現疑似大便　前員工爆料：清潔2個半鐘即重開
18:57 2023/04/08
【遊日注意】日本公共澡堂水中現疑似大便　前員工爆料：清潔2個半鐘即重開
健康問題 損傷 罪案 網絡熱話 日本 大阪

最高瀏覽

【西環斬人】事發後一刻片段曝光多人尖叫　遇襲男經理淡定安撫叫「冷靜」
17:45 2023/06/18
【西環斬人】事發後一刻片段曝光多人尖叫　遇襲男經理淡定安撫叫「冷靜」
【斬人案】西環麥當勞男職員遭斬血流披面　兇徒一度逃去落網
16:15 2023/06/18
【斬人案】西環麥當勞男職員遭斬血流披面　兇徒一度逃去落網
【懷舊味道】澳門鉅記餅家宣布撤出香港　最後一家分店6.15已結業
18:02 2023/06/17
【懷舊味道】澳門鉅記餅家宣布撤出香港　最後一家分店6.15已結業