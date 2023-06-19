【噴霧襲擊】大阪女廁被噴不明氣體14人送院　揭33歲女不滿被插隊向8旬婦狂噴防狼噴霧

▲ 女廁被噴不明氣體14人送院，揭33歲女不滿被插隊，向8旬婦狂噴防狼噴霧。

日前，日本大阪百貨公司「阪急梅田總店」發生一宗女子噴灑不明氣體事件，導致14人輕傷被緊急送院。疑犯被捕後聲稱因「不滿上廁所被人插隊」，才會一氣之下拿出隨身攜帶的防狼噴霧向他人噴灑。

最新影片推介：

綜合日媒報道，14日下午1時30分左右，事發地點在日本大阪百貨公司「阪急梅田總店」9樓女廁，一名女子從廁所隔間走出來，突噴灑不明氣體後逃離現場。據報道，事發當時現場一共有19人，其中14人因眼睛和喉嚨疼痛被緊急送院，年齡介乎10多至80多歲。

一名85歲老婦受害者向警方表示，「當我從廁所出來時，一名女子就拿著噴霧朝我的臉部直噴不明物體」。她形容疑犯目測為30多歲，身高約1米65的女性，並强調根本不認識對方。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

警方根據目擊者的證詞及翻查百貨公司的閉路電視片段，於15日早上拘捕住在大阪市阿倍野區的33歲女疑犯山岸操。山岸操被捕後承認犯案，並聲稱是因不滿上廁所時被插隊，才拿出隨身攜帶的「防狼噴霧」攻擊老婦。

惟受害者否認女子的指控，表示自己沒有插隊。目前警方仍在調查事件詳情中，並會針對噴霧劑成分進行分析。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣