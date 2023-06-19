【侵吞遺產】父母雙亡遭侵吞650呎遺產物業　外甥女控告舅父法庭咁判惹不滿

▲ 舅父侵吞外甥女的遺產物業。（iStock圖片）

父母雙亡卻遭遇卑鄙舅父，可謂不幸。南京有一名18歲少女，兩年前父母遇害雙亡，然而舅父不但沒有履行監護人職責，更侵吞其父母的遺產物業和每月救助金。當地檢察官發現事件後，幫助少女提出訴訟，近日法院判決結果出爐，女生雖勝訴，但網民仍認為判決不合理。

綜合內地媒體報道，在2020年5月，南京16歲少女小茜（化名）的父母遇害雙亡，父母生前在當地江寧區有一個約650呎的單位，登記在小茜名下。然而，舅父成為監護人後，以要辦理貸款為由，要求小茜將物業過戶給他，承諾會另購物業歸還。

最新影片：

同年12月，舅父夫婦與小茜簽買賣協議，小茜以遠低於市價的80萬人民幣（約88萬港元）將物業轉讓給舅母，但事實上舅母沒有支付相關款項。舅父為了更安全，故意與妻子離婚，並將房產賣給妻子。妻子先後將物業抵押給銀行及他人，借款逾100萬人民幣，當借款合約到期，雙方又續簽新抵押合約。

幸好，當地檢察官在處理小茜父母遇害案時，意外發現她對每月2200元人民幣的孤兒救助金、父母遺產的事全不知情，都是由舅父打理，而舅父根本沒有把錢用在小茜身上。

在去年初，南京檢察官機關提供法援律師助小茜向舅父提出起訴，由於當時小茜未成年，提告需要監護人舅父授權，因此起訴過程一度受阻，而要撤銷舅父監護權需時太長，因此決定待小茜18歲成年後再提告。

去年9月，小茜將舅父告上法庭，代表律師指控舅父抵押小茜的物業借款，卻用在自己身上，與前妻合謀惡意侵吞外甥女的財產，由於涉事物業估價是130萬人民幣（約142萬港元），因此要求賠償130萬。

法官認為，舅父行為侵害小茜權益，即使小茜同意物業過戶，但她未有完全風險判斷和後果承受能力，而舅父也沒有作出實際補償，因此舅父和前舅母需要一起賠償130萬元人民幣。小茜的舅父不服提出上訴，近日南京市中級人民法院作出終審裁定，維持一審的判決。

雖然小茜勝訴，但網民卻仍感不滿，認為舅父夫婦賺了，因現時130萬在南京難以置業，而小茜原本的物業卻在前舅母手中，「不應該撤銷交易，把房子還給女孩嗎？」，有人亦認為，兩人的行為如同詐騙，不坐牢實是不合理。有網民亦心痛少女在面對父母雙亡後，還要承受親人的背叛。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳