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【賭王千金】何超雲與未婚夫孖超蓮夫婦睇騷　Douglas融入何家被指「升呢」

娛樂 12:00 2023/06/19

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

何超雲未婚夫已融入何家！

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲，與任職消防員、王姓未婚夫Douglas愛得甜蜜，4月時曾一同蜜遊日本，並在社交平台上低調放閃，二人的婚禮也成為外界焦點所在。

「糖黐豆」的超雲、Douglas，與何超蓮、竇驍double dating，Douglas尚未正式成為何家女婿已享尊貴級待遇！

何超雲未婚夫與疑犯同姓同職引討論　賭王千金IG放閃晒蜜照心情靚

坐直昇機飛澳門

日前，超蓮在IG限時動態分享自拍片，片中的畫面是她與竇驍、超雲、Douglas一同乘坐直昇機赴澳門睇騷，超雲與Douglas有默契地望向鏡頭，超雲更開心地舉起V字手勢，十分興奮！

片中的超雲身型纖瘦，這位待嫁新娘已為婚禮做好十足的準備！

    點擊圖片放大
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double dating睇騷

在超雲、超蓮IG限時動態所見，眾人都坐在前排睇騷，一同支持張學友，似乎也證明Douglas與何家人相處不錯。

Douglas因未婚妻的身份而「升呢」，更被網民指他現時是「上等人」。

超雲、Douglas

曾力證未婚夫清白

在今年4月，一名中國籍男消防員日前於日本被捕，由於涉案消防員跟超雲未婚夫同姓同職，因而引起關注。不過超雲於IG分享甜蜜旅行相放閃，相信其心情未有受影響。

超雲於IG分享旅遊點滴，不少網民於超雲IG留言，不過她未有理會。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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