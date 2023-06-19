【香港小姐2023】內地佳麗陸續退選港姐　前亞姐大爆TVB逼簽合約

▲ 連日來都有北方佳麗退選TVB舉辦的《香港小姐競選》。

TVB年度盛事《香港小姐競選》已進行了兩輪面試，今年有不少來自內地的佳麗報名參選，並引起網民討論。

然而，連日來都有北方佳麗選擇退賽，包括《亞洲小姐競選2021》「最上鏡小姐」孫伊、手上有多個紋身的鄭泳君（Gwen）及現職為中學老師的Nora。

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前亞姐

《亞洲小姐競選2021》的「最上鏡小姐」孫伊於次輪面試以性感低胸造型現身電視城門口，身穿桃紅色貼身連身裙配幼踭高跟鞋的她拖喼到場，面對傳媒時笑容滿面。

她於第二輪面試後未有出來會見傳媒，其後於社交平台宣布已正式退選。她透露於面試期間看過TVB的合約條款，考慮過後便決定退選，「看着那一百多頁的合約，其中我比較猶豫的是入選總決賽便要跟TVB簽約5年，獲獎與否都不能參與其他電視台的節目。其次是沒有入選總決賽亦需要被限制娛樂板塊活動半年。」

她考慮到一系列的問題，「工作和比賽如何取得平衡？是否續簽簽證？能否超越之前？是否真正成為一個藝人？香港對內地人的接受度和認可度等，加上各種限制令我不知是否要去賭一個不確定的未來。我選擇了放棄。」

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紋身小妹

鄭泳君（Gwen）換上一條綠色碎花裙參與次輪面試，直入次輪面試的她於電視城門口大方向傳媒展示其左手前臂的紋身圖案。

她解釋缺席首輪面試的原因，「我也很不好意思，第一輪面試因為家人做手術而發電郵表示無法參加。沒想到TVB再給我一個機會。但最驚奇的發現原來現在已為準決賽做篩選，已經要簽約了。我本身在做全職，且很怕收入不穩定沒工開，再三權衡下我還是退賽了。但其實很感動，TVB給我了這麼多次機會。」

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中學Miss

24歲的Nora現職為一位中學老師，並為清華大學保送至香港大學的畢業生。

她於社交平台上公布退選的決定，並謂：「第二輪面試就要面臨跟學校解約，我最初抱着一種挑戰自己的心態參選，完全沒想過是否要放棄做老師，更何況參選港姐到底能走到那一步都是未知，放棄已知且不錯的工作而作出豪賭讓我倍感壓力。」

她又談到父母希望她選一條簡單的路，「他們不望我大紅大紫、大富大貴，並對於進入娛樂圈充滿擔憂。媽媽說不會隨着進娛樂圈輕易改變，反而會倍感痛苦和折磨。」



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