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【香港小姐2023】港姐闊別三年落實出埠拍攝　將赴越南拍外景有新鮮感

娛樂 11:09 2023/06/19

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

終於有得出外拍攝。

TVB年度盛事《2023香港小姐競選》正式展開，亦已進行了兩輪面試，電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲及香港小姐統疇經理何小慧均表示參賽者質素平均，而早前更透露今年港姐將會出埠拍攝。

因疫情關係近3年港姐不能到海外作外景拍攝，無奈要留港取景，去年原定遠赴日本拍攝，可惜當地疫情突趨嚴峻，終大會為安全起見，改在愉景灣集訓。

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港姐到越南拍攝 

不過隨着疫情放緩各地開關，今年港姐終於有得飛，據知最終落實以越南作為外景場地。

有指歷年來港姐多次到台、日、韓及泰四地取景，欠奉新鮮感，故今次特意挑選越南，到未去過的地方。

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最美沙灘適合拍泳裝

而且，越南除了古蹟外，有不少著名沙灘，而峴港的My Khe Beach被評為世界六大最美沙灘之一，加上水清沙幼，非常適合佳麗們的泳裝拍攝，到時必定有不少靚相。
 

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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