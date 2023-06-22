【創造命運】「史上最佳」GOAT祖高域是怎樣煉成？

▲ 祖高域能視覺化他的將來，將期望的結果變成清晰的視覺圖像，這就是他成功之處！

網球壇「史上最佳」GOAT（Greatest Of All Time）球員，持續多年一直是Big 3費達拿、拿度和祖高域之爭，隨着祖高域在法國網球公開賽勝出，他個人已贏得23次大滿貫冠軍，超越拿度的22次，創下史上最強紀錄，同時他也是首位前無古人地完成三次全滿貫的球手。那麼GOAT祖高域是怎樣煉成？

祖高域在法國網球公開賽的演說，或許透露了箇中玄機：「我7歲的時候夢想自己有一天成為溫布頓冠軍，登上世界第一。有一樣是肯定的，就是我覺得我有力量去創造自己的命運，我嘗試視覺化生活中的每一個細節，不單止相信它們能成功，還要用身體每個細胞去感受它。要努力活在當下，忘記過去發生的事，如果你想要一個美好的將來，你就去創造它! 相信它，創造它！」

相信本身就是力量

相信本身就是一種力量，祖高域從小就相信自己會成功，登上世界第一，相信自己是一種積極的正向思維。或許這種強烈的信念，幫助他「自我實現預言」，他從小就預言自己能成為網球壇的一哥，最後他真的成為 GOAT 去實現童年的預言。

祖高域揭示了爆發潛能的秘密，因為他能視覺化 (Visualization) 他的將來，將期望的結果變成清晰的視覺圖像，這就是他成功之處。假如用球員生涯層面，他清楚見到自己贏得溫布頓的圖像，成為網球之巔；假如微觀地放在一場比賽當中，相信他也能視覺化地看到自己怎樣打贏每一球、每一局和每一盤。

精神上的模擬對決

除了在球場上實戰練習，相信祖高域也會在他的腦內在精神層面上，視覺化地不停和最強的對手進行精神上的模擬對決 (Mental Rehearsal)。要達致身心合一，其中一種方法就是首先在腦內能清晰看見期望的結果，然後潛意識就能通過身體去執行大腦下達的命令，這樣就能釋放內在的潛能。

祖高域也建議大家將專注力放在當下，即是沒有過去也沒有將來，因為所有事情只能發生在當下一刻，他這種思維已經反映出他是一個很 mindful 的人，相信他比賽時心靈一定非常平靜和沒有雜念。

打網球時心無旁騖

無論任何比賽，假如球員讓大腦去擔心未發生的事，或糾纏在剛剛已經失去的分數，這樣就會產生很多的胡思亂想或心不在焉，最終只會打輸比賽。祖高域所打的是 Mindful Tennis，這也是很值得每一位網球熱愛者學習。

沒有不破的記錄，記錄是為了被超越而存在！除了祖高域堅毅不屈精神，在演說中，他也謙卑地讚美過往不同時代的傳奇球手，他的體育精神也很值得我們學習。祝願祖高域能夠跟上一層樓，將網球運動推至另一高峰！

文章獲林震醫生授權轉載。

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