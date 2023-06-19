【特權】獨佔網紅餐廳花園打卡被質疑有特權 方健儀拆解如何拍出無人之境

▲ 方健儀凌晨起床去與黃鴨打卡。

沒有特權的我，有時被網友判定擁有特權，令我啼笑皆非。

例子一︰我在黃色橡皮鴨告別香港前一周打卡，並在社交網站分享。眼利的網友質疑，眾人跟黃鴨打卡時都是人山人海，為何我如入「一人之境」？想像力甚豐的網友說一定有人幫我清場，安排我參觀！

實情是，我周日凌晨5︰30起床，再驅車直奔添馬公園，清晨6︰30已到達。當大家好夢正酣，我已完成打卡，當然遊人不多。翌晚9時我再到黃鴨位置做直播，今次乘港鐵到金鐘步行至目的地。晚上金鐘站人不多，貼滿黃鴨的E出口給我隨意影，看過相片的朋友都驚訝怎會身邊無人？更說一定是有保安開路，我笑說我不是特首。

例子二︰前陣子元朗某網紅餐廳經常大排長龍，我也聞風而至，吃飯期間獨佔花園打卡。網友看罷相片留言，說一定是老闆優待我，吃飯不用付鈔。實情是，我在餐廳開門前半小時到場等候或取籌，自然能成功入座兼打卡。

我承認，有時我獲邀出席活動預展或飯聚，但平日絕大部分私人活動，我跟大家一樣在社交媒體看到，多上幾個網站做資料蒐集，便可佔據有利位置拍照，吃到心儀的餐廳。其實做人做事也一樣，多準備多規劃，人生便會更順心。

但我承認我也有失手之時。試過跟一位傳媒朋友各自到一桌難求的酒店聯乘渡輪下午茶，他獲安排坐在景觀最佳的1號桌，我則排在15。我問行家︰「你係咪用傳媒特權攞靚位㗎？」他笑說非也，只是下午茶甫推出，他便立即預訂，我則遲一星期才行動。

這次我明顯技不如人，更教曉我與其老屈別人有特權，不如學習別人的成功，下次除了多準備多規劃，還要行動夠快，才可換取最美風景。

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