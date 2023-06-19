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【手袋加價】CHANEL重推「老佛爺」5年前設計手袋　經典CHANEL 31手袋加價逾萬元

休閒消費 12:25 2023/06/19

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

CHANEL重新推出源自2018年的CHANEL 31手袋。（圖片品牌提供）

時裝顧名思義是有時間性的服裝，過了季度的設計往往變得一聞不值。不過，對CHANEL而言就沒有這回事，最近品牌在沒有高調宣傳的情況下，再一次重新推出由已故「老佛爺」Karl Lagerfield於2018/19年推出的CHANEL 31手袋，看來現時品牌的創作總監Virginie Viard有心將這手袋推成新經典。

時為2018年，老佛爺還在世的日子，於2018年秋冬系統推出名為CHANEL 31的手袋，31名字的由來取自已故COCO CHANEL位於巴黎康朋街的住所，而這個手袋體積較大，亦可以說是品牌鮮有的大型手袋，設計非常簡單，上班時可用當tote bag用，而晚宴時只要將手袋對摺就可以變成clutch，加上附上皮帶可以側揹，造就了當時推出成為焦點。

不過，就好像很多CHANEL的手袋一樣，不少設計只推出了一季就被停產，CHANEL 31手袋亦不例外。

粉紅色漆面小牛皮迷你CHANEL 31手袋。（$38,400/圖片品牌提供）

這一次突然重新推出，最大的意義是在於源出於Karl Lagerfeld的設計，整體上手袋沒有將舊有的設計提升，唯一有變的就是售價大幅度上升，據中國市場透露2018年推出時手袋只售3.43萬人民幣，現在則索價4.33萬人民幣，經過5年的光陰升幅接近1萬，值得與否，就要看看你是否CHANEL的「粉絲」了。

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記者：何偉雄

 

 

 

 

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