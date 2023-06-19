【減肥大作戰】日肥妹讀中學被嘲似30歲　創3招「整容級減肥法」輕鬆減50磅變女神

▲ 日肥妹讀中學被嘲似30歲，創3招「整容級減肥法」，輕鬆減50磅變女神。

減肥堪比整容術！日本大學生優香從小超重、體弱多病，中學時更被嘲諷外貌似30歲，令優香立志要成功減肥。最終她自創3招，在兩年内輕鬆減走50磅，變身自信女神。

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優香在社交網站分享自己的減肥歷程。她表示，自己從小在媽媽「吃飽飯能强身健體」的觀念下長大，因此身高1.6米的她，在中三前一直屬於超重狀態。在學校，她因身型肥胖而常被同學取笑外貌似30歲；更因為肥胖經常生病，被醫生勸諭減肥。而優香最後也為了身體健康著想，下定決心減肥改變自己。

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優香用了2年時間，從原本的165磅成功減至114磅，逆轉人生。她並分享了獨創的3招減肥法：

1. 每日早上飲黑咖啡

剛開始減肥時，食慾很難控制，於是優香選擇每日早上飲一杯黑咖啡，作用降低食慾，同時能幫助燒脂、促進新陳代謝。

2. 吃高蛋白質及高纖維食物

優香表示，自己在減肥時不會捱餓，並主要進食高蛋白質食物，例如雞胸肉、雞蛋、豆腐。不過，只吃蛋白質的話容易便秘，所以還會配搭大量蔬菜，補充膳食纖維幫助排便。

3. 觀看偶像「吃播」

優香自創最特別的1個方法，就是會看韓國偶像的「吃播」影片激勵自己。她表示，看著美麗身材又好的偶像進食，會令自己更有動力減肥，期望自己有一日都能像偶像一樣漂亮。最終成功減肥的優香還通過化妝、注重衣著打扮逆轉形象，實現了擁有像偶像一樣外表的目標。

另外，優香表示，由於自己的體能跟不上健身房及一些健身網紅的YouTube視頻，所以在減肥期間只會做輕度肌肉訓練和步行，過程輕鬆。

從悲觀變得積極主動

優香回憶，自己在減肥前，除了吃對任何事都沒有興趣，性格也很害羞、消極和悲觀，有壓力時也常通過吃來緩解。但成功減肥後，自己的性格完全改變，更在學習、興趣愛好和工作等方面變得活躍，每一天都過得精彩有趣。優香表示，未來還會繼續維持好身材：

我覺得自己成長了，減肥讓我有了自信。我感覺到我越來越瘦、越來越漂亮，所以我想我會更加努力的。

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責任編輯：羅嘉欣