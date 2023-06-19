  • 31°C
香港時間 : 2023619日 (週一) 16:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【減肥大作戰】日肥妹讀中學被嘲似30歲　創3招「整容級減肥法」輕鬆減50磅變女神

保健美顏 16:30 2023/06/19

分享：

分享：

熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

日肥妹讀中學被嘲似30歲，創3招「整容級減肥法」，輕鬆減50磅變女神。

減肥堪比整容術！日本大學生優香從小超重、體弱多病，中學時更被嘲諷外貌似30歲，令優香立志要成功減肥。最終她自創3招，在兩年内輕鬆減走50磅，變身自信女神。

最新影片：

童學園
【童學園】招募韓團小小舞蹈練習生　細路學做偶像拍MV展現自信

優香在社交網站分享自己的減肥歷程。她表示，自己從小在媽媽「吃飽飯能强身健體」的觀念下長大，因此身高1.6米的她，在中三前一直屬於超重狀態。在學校，她因身型肥胖而常被同學取笑外貌似30歲；更因為肥胖經常生病，被醫生勸諭減肥。而優香最後也為了身體健康著想，下定決心減肥改變自己。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

優香用了2年時間，從原本的165磅成功減至114磅，逆轉人生。她並分享了獨創的3招減肥法：

1. 每日早上飲黑咖啡

剛開始減肥時，食慾很難控制，於是優香選擇每日早上飲一杯黑咖啡，作用降低食慾，同時能幫助燒脂、促進新陳代謝。

2. 吃高蛋白質及高纖維食物

優香表示，自己在減肥時不會捱餓，並主要進食高蛋白質食物，例如雞胸肉、雞蛋、豆腐。不過，只吃蛋白質的話容易便秘，所以還會配搭大量蔬菜，補充膳食纖維幫助排便。

3. 觀看偶像「吃播」

優香自創最特別的1個方法，就是會看韓國偶像的「吃播」影片激勵自己。她表示，看著美麗身材又好的偶像進食，會令自己更有動力減肥，期望自己有一日都能像偶像一樣漂亮。最終成功減肥的優香還通過化妝、注重衣著打扮逆轉形象，實現了擁有像偶像一樣外表的目標。

另外，優香表示，由於自己的體能跟不上健身房及一些健身網紅的YouTube視頻，所以在減肥期間只會做輕度肌肉訓練和步行，過程輕鬆。

從悲觀變得積極主動

優香回憶，自己在減肥前，除了吃對任何事都沒有興趣，性格也很害羞、消極和悲觀，有壓力時也常通過吃來緩解。但成功減肥後，自己的性格完全改變，更在學習、興趣愛好和工作等方面變得活躍，每一天都過得精彩有趣。優香表示，未來還會繼續維持好身材：

我覺得自己成長了，減肥讓我有了自信。我感覺到我越來越瘦、越來越漂亮，所以我想我會更加努力的。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【減肥大作戰】40歲媽媽戒2類食物不運動　7個月成功激減40磅變身辣媽
13:21 2023/05/26
【減肥大作戰】40歲媽媽戒2類食物不運動　7個月成功激減40磅變身辣媽
【減肥大作戰】美食YouTuber不節食激減24磅不反彈　踢走水桶腰變索女
12:58 2023/05/18
【減肥大作戰】美食YouTuber不節食激減24磅不反彈　踢走水桶腰變索女
【減肥大作戰】韓劇女神尹恩惠公開私藏減肥菜單　男子3餐照跟10日激減7kg
12:25 2023/05/09
【減肥大作戰】韓劇女神尹恩惠公開私藏減肥菜單　男子3餐照跟10日激減7kg

你可能感興趣

【減肥大作戰】40歲媽媽戒2類食物不運動　7個月成功激減40磅變身辣媽
13:21 2023/05/26
【減肥大作戰】40歲媽媽戒2類食物不運動　7個月成功激減40磅變身辣媽
【減肥大作戰】美食YouTuber不節食激減24磅不反彈　踢走水桶腰變索女
12:58 2023/05/18
【減肥大作戰】美食YouTuber不節食激減24磅不反彈　踢走水桶腰變索女
【減肥大作戰】韓劇女神尹恩惠公開私藏減肥菜單　男子3餐照跟10日激減7kg
12:25 2023/05/09
【減肥大作戰】韓劇女神尹恩惠公開私藏減肥菜單　男子3餐照跟10日激減7kg
健康問題 減肥 肥胖 Keep Fit 整容 蛋白質 膳食纖維 健身 正能量 日本

最高瀏覽

【西環斬人】事發後一刻片段曝光多人尖叫　遇襲男經理淡定安撫叫「冷靜」
17:45 2023/06/18
【西環斬人】事發後一刻片段曝光多人尖叫　遇襲男經理淡定安撫叫「冷靜」
【斬人案】西環麥當勞男職員遭斬血流披面　兇徒一度逃去落網
16:15 2023/06/18
【斬人案】西環麥當勞男職員遭斬血流披面　兇徒一度逃去落網
【懷舊味道】澳門鉅記餅家宣布撤出香港　最後一家分店6.15已結業
18:02 2023/06/17
【懷舊味道】澳門鉅記餅家宣布撤出香港　最後一家分店6.15已結業