【親子電影啟發】一成小學生抑鬱焦慮 愛官以「四到」促家長關注子女精神健康

父親節前夕的一個黃昏，愛秩序灣官立小學（簡稱「愛官」）舉辦了一場由愛望基金贊助的親子電影《留聲》社區公映場。製作單位在筲箕灣區取景拍攝，讓二百幾位區內家長和小朋友、廿多位來自不同志願團體及辦學機構的代表感到份外親切。大家欣賞這齣賺人熱淚的親子電影後，更獲得幸福關係教育學院創辦人胡君孟先生分享親子心得，獲益良多。

一成小學生抑鬱及焦慮

故事講述十歲的光仔面對升中呈分試和常常吵架的爸爸媽媽，感到十分困擾，甚至失眠。光仔喜愛太空，可惜父母沒有理會他，只有獨居的嫲嫲耐心聆聽及理解他。嫲嫲離逝，光仔雖沒有哭過，但開始認為自己像冥王星一樣，是一顆被遺忘了的星球，其後更出現幻聽，加上與家人關係時好時壞，最後獨自跑到離家遠遠的公園，令父母都十分擔心。

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電影不僅提醒為人父母要多關心子女，更喚醒大眾對學童精神健康的關注。有機構於2022年發布了「香港學童情緒健康問卷調查」報告，結果發現有近兩成學童疫下壓力高於水平，「發覺自己很容易被觸怒」，「感到很難自動去開始學習/工作」，甚至「憂慮自己恐慌或出醜」，逾一成學童感到抑鬱及焦慮。情況令人擔憂。

▲ 愛秩序灣官立小學舉辦了一場由愛望基金贊助的親子電影《留聲》，旨在提醒家長要注意子女的精神健康。

夫妻恩愛成子女安全網

對小學生來說，照顧他們的父母、老師、家人就是他們世界的全部。然而，這個世界很容易被成長的困惑、考試讀書的壓力、別人對自己的期望等等壓壞。光仔很喜歡與爸爸討論太空，也享受每天媽媽為他準備的早餐。可惜父母因為光仔成績不理想，或光仔與妹妹的小磨擦產生不和，漸漸忽略了光仔的感受。

其實三十個月大的孩子就已感知父母不客氣的語氣，並承受著父母間的負面情緒和緊張氣氛的影響。美國一名心理學家曾引述研究指爸爸與子女的關係遠近，與夫妻的婚姻關係互為影響。夫妻關係良好，在子女面前多點互動、多點恩愛，透過「關懷」、「接納」的關係可令小朋友感到安全與放鬆，如能從小建立正向信念及有意義的人生價值觀，更可以有效減少子女情緒的波動，為他們的精神健康建立強大的安全網。

以「四到」識別子女情緒

光仔在片中患得患失，整天不快樂，常常失眠，晚上望著天空，覺得外星人會隨時接他走，跟在冥王星的嫲嫲再會面。爸爸媽媽認為光仔只是頑皮和讀書懶散，忽略了其實他可能是情緒出現了問題。直至妹妹在他失縱後，找到太空人布娃，才知道原來光仔不懂得表達自己的情緒和焦慮。「及早識別、及早支援」是幫助學生身心健康的最佳良方。

愛官不單調撥資源聘請三位全職社工駐校，更鼓勵老師和家長以「看到、聽到、八到、知道」四種不同角度及早識別學生的需要。大家透過平日「看到」學生的言行舉止有沒有出現異常，如不能集中完成功課及日常事務、長期感到疲乏和倦怠、情緒容易失控、表現畏縮、難與朋輩相處等等；或與學生傾談日常生活的瑣事，「聽到」學生表達對人、對事、對自己成長的看法，或鼓勵父母盡量從子女朋友「八到」情報，因為部分學生只會在朋輩面前表達負面想法及情緒，愛官亦會從各式各樣的調查問卷或專業人士報告「知道」學生的身心健康指數，如某級男生對學校歸屬感不強，或某班學生挫敗感較高等，學校會作出「普及性」、「選擇性」及「針對性」的工作，支援有精神健康需要的學生。

建立家長學院與父母同行

電影末段有一句很感人的旁白：「有時大人們會忘記，其實小朋友都是剛剛才來到地球。他們像外星人，用很純粹的形式出現，在這裡執行一些探險任務，他們只是去嘗試了解成為人類的意義。」愛官鼓勵家長用心建立親密的親子關係，也要多關注夫妻關係。

為了協助每一個家庭，愛官近年建立了家長學院，以「小學校大社區」的辦學理念，與多個社福機構合作，以四個範疇，包括：「認識兒童發展」、「促進兒童健康、愉快及均衡的發展」、「促進家長身心健康」、「促進家校合作與溝通」舉辦多元化的親子活動、講座、工作坊，旨在為家長提供發展性及預防性的親職教育，一起關注子女的精神健康。

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