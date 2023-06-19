【真版《穿Prada的惡魔》】時尚雜誌總編年薪62萬請助理　首先你要識呢8樣嘢

▲ 美國版《VOGUE》總編輯Anna Wintour（左）正招聘助理一名，未知是否即將上演現實版的《穿Prada的惡魔》（圖右為劇照）呢？

國際界潮流雜誌《VOGUE》所屬的康泰納仕（Condé Nast Publications Inc）傳媒集團亦加入「搶人才」行列，日前在其官網的「招聘人才」為美國版《VOGUE》總編、康泰納仕藝術總監和康泰納仕全球首席內容官的Anna Wintour招聘募助理一名，待遇非常唔錯，可以喺紐約返工，年薪由6萬至8萬美金（折合約46.8萬至62.4萬港元），普通一個NY Banker都係4千幾美金月薪架。

呢份助理職位要求好簡單，就係全力協助全球首席內容官同 CCO 做關鍵角色，應徵者要有極高的條理性、高效率，懂得係係AI、CHATGPT數碼時代multi-tasking，同埋識得在巨大壓力下確定優先次序……不過睇過經典時裝電影、改編自Lauren Weisberger 2003年的同名小說的《穿Prada的惡魔》就知，呢份工唔易啃，無論你有冇Anne Hathaway咁識做人，都首先你要識以下8點：

１／要識打扮，「主人」係時尚界呼風喚雨的巨子，作為助理邊可以出醜呢？

▲ 要識打扮，「主人」係時尚界呼風喚雨的巨子，作為助理邊可以出醜呢？（圖片:《穿Prada的惡魔》劇照）

２／要天未光晨定早就買定咖啡，準備好返到公司畀老闆

▲ 要天未光晨定早就買定咖啡，準備好返到公司畀老闆。（圖片:《穿Prada的惡魔》劇照）

３／要有被手袋或靚衫「摑」得和掟得的能耐

▲ 要有被手袋或靚衫「摑」得和掟得的能耐。（圖片:《穿Prada的惡魔》劇照）

４／要記性超強，要認得所有政商大腕、上流名賈、時尚尖子及娛樂巨星人名之外，還有他們的八卦都要瞭如指掌

▲ 要記性超強，要認得所有政商大腕、上流名賈、時尚尖子及娛樂巨星人名之外，還有他們的八卦都要瞭如指掌。（圖片:《穿Prada的惡魔》劇照）

５／要知道時裝唔只識條鐵，仲要識得唔同顏色在不同設計師所擔演過的重要角色……

▲ 要知道時裝唔只識條鐵，仲要識得唔同顏色在不同設計師所擔演過的重要角色……（圖片:《穿Prada的惡魔》劇照）

６／基本常識，梗係要識晒所有設計師的英文名

▲ 基本常識，梗係要識晒所有設計師的英文名。（圖片:《穿Prada的惡魔》劇照）

７／要識得利用自己本錢和朋友圈人脈，唔係你唔會得到未出版的小說給主人仔女「優先觀賞」

▲ 要識得利用自己本錢和朋友圈人脈，唔係你唔會得到未出版的小說給主人仔女「優先觀賞」（圖片:《穿Prada的惡魔》劇照）

８／要有一個適當時機大感冒、又會幫下你、又唔嬲得落你的好同事，讓你盡展光芒

▲ 要有一個適當時機大感冒、又會幫下你、又唔嬲得落你的好同事，讓你盡展光芒。（圖片:《穿Prada的惡魔》劇照）

記者：黃鑑江