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【兩性關係】不知父親曾秘婚　女子誤嫁同父異母兄法庭判決出爐

親子 13:08 2023/06/19

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

不知父親祕密外遇生子，女子誤嫁同父異母兄弟，婚姻和孩子都不被法律承認。（網絡相片、非當事人）

上一代的錯為什麼是下一代承受痛苦呢？一名女子與丈夫相戀5年，結婚兩年，育有一個孩子。近日，意外得知丈夫是自己同父異母的兄弟，兩人的婚姻被法院宣佈無效，孩子亦不被法律承認。

綜合外媒報導，一名馬來西亞女子在大學時期與男友相識相戀，戀愛三年，兩人在畢業後就結婚了。婚後兩年，兩人更生下一個孩子，生活幸福。兩人在相戀初期已經知道雙方的父親都已經死亡，雙方都沒有認為這有可疑。

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【湊得輕鬆啲】憶先天性心臟病亡兒堅強抗病　父母迎接新生命：不會忘記他

近日，女子與奶奶在家中閒聊，奶奶講述自己的婚姻經歷。奶奶當年在泰國邊境遇到自己的丈夫，兩人很快就結婚生子，但在孩子出生後不久丈夫就拋妻棄子了。女子出於好奇心向奶奶詢問更多老爺的資訊，不料得知老爺的姓名與自己父親一致，甚至外形都與自己父親相似。在經過雙方核實身份證後，證實女子父親就是自己的老爺。

女子淚流滿面、尖叫著跑出房子，立即回娘家與自己的母親哭訴。女子的丈夫亦立即放下手中工作回家了解情況，得知詳情後臉色鐵青。兩人都不知所措，決定向律師求助。根據律師所述，這對夫妻的婚姻是無效的，同時必須立即向伊斯蘭初級法院提交離婚申請，而兩人的孩子亦被認為是不受法律承認的，因此這名孩子在父母分居後需要申請辦理血統認證，孩子父親必須成為孩子的監護人並負責所有撫養費。律師提醒市民不要祕密生子，以免傷害下一代，引致遺憾。

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責任編輯︰王明芳

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