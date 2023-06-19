【恐怖意外】玩滑翔傘纏電線杆懸掛高空2小時　男子觸2萬伏特高壓電身亡

▲ 男子玩滑翔傘纏到電線，觸2萬伏特高壓電身亡。（聯合新聞TV影片截圖）

南韓濟州島16日發生一宗恐怖意外，一名6旬男子玩滑翔傘期間，不幸遭高壓電線纏住，在電線桿上懸掛長達2小時，其後墜落地面，警方和消防部門推測，死者因觸電身亡。

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根據韓聯社報道，事發於濟州島西歸浦市城山邑的觀光海岸涉地可支（섭지코지）附近，當地時間16日下午4時35分，濟州東部消防署接獲民眾報案，指一架滑翔傘遭高壓電線纏住，一名男子被困半空。

當地救難隊隨即與電力公司聯繫，要求切斷供電，並出動雲梯，試圖拯救受困的60多歲男子。報道指，男子在半空懸掛近2小時，直至下午6時24分左右，消防員和電力公司確認供電狀況期間，男子突然從空中墜落至地面，其後在現場被判定死亡。

警方和消防部門初步推測，死者遭2萬2900伏特的高壓電電擊而亡，詳細的事故經過仍有待進一步調查。

▲ 救難隊出動雲梯救人。（聯合新聞TV影片截圖）

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責任編輯：羅嘉欣