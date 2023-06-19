【視如己出】繼女結婚生父突出現要求坐主家席　繼父讓位背後故事極感人

▲ 這個爸爸唔想繼女難做，自動讓位好偉大！

生父比養父大，還是養父比生父大？有血緣關係是不爭的事實，但無血緣關係的養育之恩更是大愛。一名爸爸日前在網上寫下繼女結婚的感受，生父突然出現並要求坐主家席，他不忍繼女左右為難，決定自行退出坐親友席，他的一句「血緣無法撼動，但我對她的愛同樣也是」，令網友大為感動。

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繼父多年來對繼女視如己出，供書教學，他發文時表示：「8歲時太太帶著她嫁給了我，12歲時她第一次喊我爸爸，18歲時她考上很遠的大學，幫她載東西去宿舍安頓後她擁抱了我，我們父女都哭了...。」

該名爸爸在台灣的網上論壇「匿名公社」發文，表示兩人雖不是親生父女，她卻比親生的一對兒女更黏人，

有事第一時間打電話給我，我也會在她沒錢時偷轉帳給她，大學畢業我力排眾議支持她讀研究所，她也很爭氣順利畢業。

他說在好幾次的夢境中，女兒不顧生父及生父那邊的嫲嫲意見，堅持要讓他牽手走紅氈和坐主家席，但夢境有多幸福，醒來就有多悲傷：「17號她就要結婚了，雖然只能坐親友桌，但能看她披婚紗嫁給她愛的人，我已經很滿足了。」

當初女兒帶男友回家時，太太是充滿敵意，但繼父支持女兒的選擇，

因為他認為男人看男人有準度，而對方是個好男孩，當然沒必要反對。

網友看到文章後，非常感動，大讚他是偉大的父親，「希望等到你跟生父同樣到了老年需要孩子照顧的時候，你的寶貝女兒不會和現在一樣還是犧牲你」、「繼女都你養的，生父是來做什麼？難道繼女成長的費用都是她生父給的？」、「不要讓小孩為難了，人家跟生父感情不見得不好吧，生父牽著繼父的手送女兒出嫁，是國外才會發生的事情」、「我能感同身受，畢竟不是親生的，但是我的另一半會堅持我坐主桌，可是為了不讓孩子為難，我的選擇會跟你一樣，畢竟孩子的幸福快樂才是最重要的...」

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責任編輯︰王明芳