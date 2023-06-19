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【食品供應】港珠澳大橋進口鮮活食品類別擴大　7月起可運蛋、奶及蔬果

社會 11:34 2023/06/19

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港珠澳大橋進口鮮活食品類別擴大，7月起可運蛋、奶及蔬果。（王嘉昌攝）

食物環境衞生署食物安全中心發言人今日（19日）表示，由7月起，業界可於指定時段經港珠澳大橋進口更多類別的鮮活食品。

根據現行安排，所有從內地經陸路運載鮮活食品及食用牲畜的貨車必須經文錦渡口岸進入本港，並接受食安中心人員抽查。從內地經陸路運送鮮活水產及冷藏和冰鮮家禽的車輛亦分別自2019年12月及2022年6月起，可於晚上9時至翌日早上5時選擇經港珠澳大橋進入本港。

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為進一步便利業界，食安中心指，經與內地有關當局商討及徵詢業界意見後，定於7月1日晚上9時起，將港珠澳大橋的鮮活食物進口安排擴展至與經文錦渡口岸進口的食品類別相同，即運送冷藏和冰鮮肉類及野味、蛋類、奶類及蔬果的車輛，亦可選擇於晚上9時至翌日早上5時經港珠澳大橋進入本港，並接受食安中心人員抽查。

食安中心補充，在港珠澳大橋香港口岸的檢查程序與文錦渡口岸檢查進口鮮活食品車輛大致相同，包括核對進口文件的資料及對鮮活食品進行實物檢查和採樣工作。

發言人強調，經文錦渡口岸運載鮮活食品及食用牲畜到港的安排沒有改變。

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責任編輯：陳麗娜

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