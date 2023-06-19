【兩段婚姻】20歲奉子成婚難忍裙腳仔　港女離婚後遇真愛︰再婚不可怕

▲ 港女20歲奉子成婚，難忍裙腳仔離婚，之後遇上真愛。

經歷過一段不快樂的婚姻後，或許會對結婚留下陰影。一名港女在社交媒體講述自己的故事，她在20歲時奉子成婚，婚後難忍裙腳仔丈夫，最終決定離婚。之後她遇上真愛再婚，也與現任生下孩子，組織幸福家庭，她以自身經歷分享離婚與再婚並不可怕。

近日該名港女在「親子王國討論區」，以「二婚唔係啲咩醜事 行唔到落去 就冇必要啞忍」為題發帖。她是一名90後的媽媽，20歲時與男友同居，7個月後發現已懷孕7個月，於是二人輟學結婚，成為新手爸媽。丈夫工作，她則做全職媽媽照顧兒子。婚後4年她覺得︰

我成熟咗，但佢仍然係媽寶男，我同老爺奶奶嘅湊法有唔同，叫佢出聲佢就話佢媽係咁，叫佢唔好掛住打機都係唔理我。

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遇上現任再婚幸福

她自知「路係自己揀」，只能承受，但最後還是離婚了。兒子跟隨前夫生活，也得到爺爺嫲嫲的愛錫，她每周見兒子一次。

在27歲時，她遇上做司機的現任丈夫，當時雙方認識了3個月，她就懷孕了，彼此共識要小朋友。她誕下女兒後，丈夫盡父親的責任，「餵奶、換片、沖涼，佢一手包辦」 ，即使女兒半夜醒來，丈夫也不會叫醒她，現在女兒已一歲半，夫妻計劃再生一個。她感嘆︰

遇上佢我先知原來一個愛你嘅人，可以為你成長為你改變，老公食咗13年煙，都可以戒，所以二婚不可怕。

網民︰離婚不可怕

有網民恭喜她找到幸福，認為「二婚唔係醜事，離婚亦都唔係」、「離婚不可怕」、「唔開心咁相處才是最可怕」、「自己人生，自己可以選擇」、「感覺成件事最慘係大仔」、「從來都係小朋友最慘」。

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責任編輯︰王明芳