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【降火消暑】踏入夏至易受暑邪侵襲 冬瓜搭配「四神湯」清熱解暑+健脾除濕

保健美顏 11:51 2023/06/19

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冬瓜和「四神湯」的搭配是夏季非常適合的養生飲料。

踏入夏至，是一年中白天最長、夜晚最短的時間。此時溫度飈升，陽氣最旺盛，人體容易出現疲倦、乏力、口渴等不適症狀，容易受到暑邪侵襲。許多人會選用一些清涼解暑的食物和飲品來幫助降火消暑，其中用冬瓜煲湯是常見選擇。冬瓜可配搭不同的食材煲湯，其中「四神湯」的配方是一個非常好的選擇，不僅能夠清熱解暑，還能夠健脾除濕，更適合一家老少夏季飲用。

「四神湯」源於乾隆微服出巡期間，4位大臣相繼病倒，因為沒有太醫隨行，只好在民間尋求偏方，最終用芡實、茯苓、淮山和蓮子煮湯飲用，竟然奏效，4位大臣都痊癒。因此，這道湯就被稱為「四臣湯」，現在則稱之為「四神湯」。

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芡實味甘、澀，性平，歸脾、腎經，能益腎固、健脾止瀉、除濕止帶。茯苓味甘，性平，歸心、脾、腎經，能利水滲濕、健脾安神、補脾益心。淮山味甘，性平，歸肺、脾、腎經，能健脾、補肺、固腎、益精。蓮子味甘、澀，性平，歸脾、腎、心經，能補脾止瀉、益腎澀精、養心安神。

冬瓜則味甘，性微寒，歸肺、胃、膀胱經，能清熱化濕、除煩止渴、利尿消腫，可紓緩暑熱煩悶。因此，冬瓜和「四神湯」的搭配不僅可以幫助我們消暑降火，還能夠健脾除濕，是夏季非常適合的養生飲料。

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全文刊於《晴報》，原題為夏天煲冬瓜

撰文 : Charity 養生花茶達人

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