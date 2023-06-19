【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響

▲ 含毒咳藥水目前肆虐全球，已導致300兒童身亡。

世界衞生組織（WHO）近日再度發出警告，去年在多國造成最少300名兒童死亡的有毒感冒止咳糖漿事件，仍持續威脅全球，更擴散到全球三大洲的多個國家，但世衞拒絕透露受影響國家名稱，僅表示仍在調查當中，目前正和另外6國合作追蹤有毒糖漿。

據《路透社》報道，世衞於今年1月透露，甘比亞、烏茲別克、塞內加爾、印尼、菲律賓、東帝汶及柬埔寨等7個國家，在過去4個月有通報「非處方兒童止咳糖漿」造成的不良事件。世衞負責違規及偽劣藥物調查團隊的負責人Rutendo Kuwana日前警告，這些止咳糖漿正持續威脅全球，現正和另外6國合作追蹤有害糖漿，並指出共有9個國家或地區，可能正販售含毒糖漿。

他續稱，這些有毒止咳糖漿未來數年可能在市面仍然有售，除了已摻毒的原材料仍有庫存之外，糖漿與原料丙二醇（Propylene glycol）保存期限約為2年。

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多名製藥專家表示，用於「製造剎車油」的廉價乙二醇（Ethylene glycol）和二甘醇（Diethylene glycol）遭不法商人用來製作止咳糖漿，以代替丙二醇。Kuwana引述世衞推測，因丙二醇價格於2021年急升，故不法商人在藥水中混入廉價的有毒物質，但Kuwana未有指明是哪些供應商，僅表示供應鏈模糊，調查有難度。

世衞去年將9個國家列為咳藥水被污染的「風險國」，但因有問題產品已被下架或從未流出市面，因此目前不再處於風險當中。

一款國產咳藥水疑有問題

此外，喀麥隆衛生監管機構在今年4月表示，正調查可能造成6名兒童死亡，包裝為中國Fraken Group生產、名為「Naturcold」止咳糖漿，喀麥隆當局懷疑，這批止咳糖漿可能是走私或未經授權販售。Fraken Group王今仍未作出回應。

去年世衞公布由印度製藥公司「Maiden Pharmaceuticals」製造的4款感冒止咳糖漿，含有過量「二甘醇」和「乙二醇」，可對人體構成危害，引發腹痛、嘔吐等徵狀，嚴重更可致急性腎衰竭死亡，並指出該糖漿已疑似令西非國家甘比亞最少66名兒童身亡。

其中4款涉事產品︰

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5歲以下別服用咳藥水

調查報告指出，有數十名5個月至4歲的兒童在服用該廠牌止咳糖漿3至5天後發病，至少28人因急性腎衰竭死亡。當地衞生部門已要求醫院，緊急停用相關藥廠的藥物。世衞總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲所有國家，須對這些產品進行檢測並下架，以防止進一步蔓延。

世衞自2001年起，便因咳藥水的副作用問題，建議不要讓5歲以下兒童服用，而是次毒咳藥水事件的受害者與死亡者，絕大多數為5歲以下兒童。

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責任編輯︰王明芳