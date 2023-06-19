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【國泰歧視風波】國泰7月將於內地招聘機艙服務員　8月內地航班設普通話機艙廣播

社會 11:55 2023/06/19

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國泰7月將於內地招聘機艙服務員，8月內地航班設普通話機艙廣播。（資料圖片）

國泰航空5月發生「毛毯風波」，3名機艙服務員涉取笑內地乘客被解僱。國泰航空行政總裁林紹波今早（19日）向全體員工發內部通訊表示，將於7月啟動在中國內地招聘機艙服務員的項目，進一步擴大普通話服務團隊。自8月起，每班往返內地的航班均有普通話機艙廣播。

林紹波表示，自7月起，國泰會為機艙服務員團隊就以客為先的服務文化提供一項新增培訓，旨在讓機艙服務員重新了解如何為所有顧客提供一致、貼心的服務，並鞏固國泰多元包容的文化。這項新增且持續進行的服務文化培訓，將配合入職、晉升及推出新服務等現有培訓，需要所有機艙服務員參與，並會進一步將相關培訓延伸至其他顧客服務團隊。

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林紹波續指，考慮到講普通話的顧客日漸增加，國泰須相應擴大機艙服務團隊的普通話服務範圍。國泰會優先在往返中國內地的航班，增加普通話機艙服務員，再逐步擴展至其他航班，並確保每班往返內地的航班於8月起均有普通話機艙廣播。機艙服務員的名牌上將清晰顯示出可提供服務的語言，包括普通話及其他亞洲地區語言。機艙服務員如能使用多於一種亞洲地區語言，可每月獲得新增設的津貼。

此外，隨著普通話顧客不斷增加，林紹波指國泰一直計劃疫情後在中國內地招聘機艙服務員。國泰將於7月啟動在中國內地招聘機艙服務員的項目，進一步擴大普通話服務團隊，促使機組人員更加多元化。他強調，作為以港為家的國際航空公司，國泰的機艙服務員團隊仍會以中國香港員工為主，同時，配合整體顧客需求，從中國香港以外的地區進行招聘。

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記者：黃穎津

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