【曱甴出沒】養貓唔敢用殺蟲水　貓奴半夜大戰曱甴以1奇招成功擊殺

▲ 一名女網民家中從不用殺蟲水，結果以奇招擊殺蟑螂。

一名女網民近日發現家中廁所有蟑螂出沒，由於養貓從不買殺蟲水，她就地取材以護髮素及潔廁劑狂噴，最終成功擊殺。她形容事件經過有如大戰，並將方法推介給一眾「貓奴」，引起不少網民討論。

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事主上周四（6月15日）於Facebook社團「天下貓貓一樣貓群組」發文，指2個月前有一隻蟑螂從窗口入屋，但每次都只在半夜出現，且只有家人見過其蹤跡，一直未能將牠殺死。

她又指，因為養貓的緣故，所以家中從來不買殺蟲水備用；當日她半夜如廁，突然發現蟑螂出現在馬桶前方，隨即拿起護髮素對著蟑螂狂噴，成功將其「淹沒」。不料隔了一會，蟑螂像「翻生」般爬行，意圖從護髮素團中逃走，事主見狀立即拿起潔廁劑「向佢唧兩嘢」，最終成功令牠一命嗚呼，形容「终於结束呢場膽戰心驚嘅大戰」。

事主在文中強調，養貓人士家中千萬不能使用殺蟲水，又向一眾「貓奴」推介此滅蟲方法，「如不幸遇上小強，好似我咁呢個方法極work，真心推介俾大家！」

帖文一出引來不少網民回應，有人表示蟑螂肚上有一層油，用作呼吸，基本上所有去油的東西都能令牠窒息而死。亦有網民表示會用洗手液、番梘水、「藍威寶」等物品消滅蟑螂。

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香港蟲害管理學會主席陳澤森早前接受TOPick訪問時表示，蟑螂繁殖力強，喜歡棲身於有水而又溫暖的地方，因此容易積水的廚房及廁所最容易發現牠們的蹤影。如不理會，很快就會繁殖出更多蟑螂。香港家居常見的是德國蟑螂，常藏身在雪櫃後面、微波爐底及抽油煙機等。不潔的環境及太多家居雜物，容易令蟑螂落地生根、後患無窮。

在家中發現蟑螂，除了殺蟲水，還有甚麼選擇？有網民用肥皂水對準蟑螂噴射，令牠們掙扎數秒後就死亡。滅蟲專家李宇軒亦曾接受TOPick訪問，他表示，從科學角度而言，鹼水對大部份昆蟲都非常致命，因為鹼水會破壞昆蟲外骨骼表面的油質，令牠們呼吸困難。

TOPick綜合多位專家的建議，列出對付蟑螂的方法：

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責任編輯：羅嘉欣