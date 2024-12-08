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中山美穗死因︱事務所公布中山美穗死因　前夫辻仁成首度開腔

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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經理人公司公布中山美穗死原。

【中山美穗死因 / 中山美穗逝世 / 中山美穗】日本著名女星中山美穗在今日（12月6日）被發現陳屍東京家中，終年54歲。

在今日（12月8日），中山美穗的經理人公司BIG APPLE發表聲明指，中山美穗遺體經解剖後，確認死因 為「入浴中發生的不幸事故」，排除任何犯罪嫌疑。

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中山美穗死因︱解剖調查結果出爐

據警方調查，前日中午中山美穗未有如期在品川車站出現，公司人員即到其屋企查看，發現她倒臥於浴缸內已無生命跡象，浴缸內仍有水，遺體呈坐姿，現場未見摔倒或外力干預跡象。

中山美穗的經理人公司在今日在聲明中公佈中山美穗遺體解剖調查結果，指：「經檢死確認無犯罪嫌疑，死因為入浴中發生的不幸事故。我們對此深感遺憾，並感謝各界的支持與理解。」

事務所表示，中山美穗遺體已運送返家，同時希望傳媒尊重家屬等的私隱，避免到家屬寓所及事務所追訪，免騷擾到附近居民。

至於葬禮日期及地點將不會公開不會把葬禮的具體時間及地點公開，但會考慮設立悼念場合，供親友與粉絲追思。

《情書》

中山美穗死因︱前夫辻仁成整天祈禱

至於在法國定居的中山美穗前夫辻仁成，在今日更新網誌，也是他在美穗逝世後亦首發聲。

他表示因收到突如其來的悲傷消息，原本一年365日也沒中斷過的日記，於近日暫停更新，更透露花了一天時間祈禱，也因擔心兒子所以一直陪伴他，更親手為兒子弄法式魷魚飯，寫道：「認真地過好每一天，雖然會發生很多事情，但生活還是要繼續，希望早日回復精神。」

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