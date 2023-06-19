《父與子的對話》爸爸寫信鼓勵兒子與自己競賽 兒子回信：做更好的自己

〈給兒子的信——晴天的晨跑〉

親愛的兒子：

你準備好了嗎？如果你想翱翔天際，便要拍動你的羽翼。

前天，我們在晨光和煦的早上，一起到運動場參加學校的晨跑活動。那天，我在天橋上遠看着你，看着你的急性子，時而低頭直奔，時而喘氣踱步。你大概是沒有預算要跑出什麼成績吧。幸而，我看見你尚且會用自己的力量跑出自己的路程。可是，你知道嗎？如果沒有目標的跑道，人生只會變得「繞圈子」。

下一次的晨跑，你不如把頭抬起，為自己找出明確的目標，譬如要跑出多少個圈子來？要跑出屬於你的個人紀錄？在晴朗的天空下，與自己競賽。

爸爸

四月廿四日



《覆爸爸的信——雨中的晨跑》

親愛的爸爸：

又是晨跑的日子呢！今天濃雲灰雨，但我卻帶着衝勁到達運動場。

你告訴我，人生不能只在「繞圈子」。從今天起，我會為自己定下目標：「做更好的自己」。當我踏上跑道時，雨水灑在我的髮上、臉上、身上……飄飄的雨絲，沙沙的涼風，我感覺是你在對我的叮嚀。你說得對！每個人都應該立志去突破自己，做更好的自己。我會用自己的步伐跑出自己的路程，不管多少公里，也是我的紀錄。然後，我會在下一次的晨跑，超越它！

雨中的晨跑，路濕格外地滑，甚或會輕易摔倒受傷。可我懂得自己站起來，繼續跑，跑出自己的成績。我想飛，拍動自己的羽翼，向上飛！

兒子

四月廿八日