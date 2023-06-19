【險象環生】3母女搭電梯摔倒向下碌 大隻男飛奔勇救阻悲劇發生

▲ 3母女搭電梯時，疑因為電梯狹窄，媽媽又要1拖2，顧得後面個女，又顧唔到前面個女，終於站不穩而失去平衡，摔倒向下碌。

家長1拖2帶幼童去街，一不留神真係好易出意外！河南1名媽媽近日帶2名女兒搭電梯，疑因為電梯狹窄，站不穩而失去平衡，3母女摔倒向下碌，幸好危急關頭下獲好心大隻男出手相助，飛奔勇救阻悲劇發生。

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事發於6月10日，河南洛陽，一名媽媽獨自帶著2名女兒搭扶手電梯，媽媽先讓女兒登上，媽媽一手拖實走在前面的女兒，另一隻手揸實氣球，並護著另一女兒，電梯狹窄，媽媽頭擰向身後的女兒時，扯著前方的女兒令其站不穩而失去平衡，3母女像骨牌般摔倒向下碌。

媽媽無法站起來，同時也把後方的女兒緊抱在懷內，此時，在旁乘扶手電梯落樓的一對白衣男女，到地後立即衝上前幫忙，機警的大隻男立即按停電梯，接著拉出被媽媽壓著的小女兒交給女伴抱著，繼而扶起跌倒的媽媽，整個過程只是幾十秒，但已經嚇壞了很多人，還好孩子和媽媽都只是擦傷。

英勇救人的白衣大隻男紀勇指，他與太太到商場買東西臨近電梯口，看見對面上行電梯，一個媽媽帶了兩個孩子，乘坐電梯沒有站穩，一下子摔倒了，

我就趕緊推開前面的人群，着急忙慌的跑到另一側，果斷按下電梯急停鍵，電梯停下來以後，我把她們母女攙扶到一邊檢查孩子受傷情況，在得知她們母女沒有受到大碌的時候，我就跟愛人走了。

意外經過逐格睇

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看過視頻的網民都被嚇壞，「這樣很恐怖的」、「幸好男途人眼明手快幫到手」、「帶兩個小孩最好搭乘電梯不要搭電扶梯」，有網民更留意到這次意外是媽媽大意，「上面那個女孩好可憐啊，活生生被寶媽拽下來。。。」不過也有網民指，「摔倒了媽媽第一時間還是想護住孩子」。

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責任編輯︰王明芳