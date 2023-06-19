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【日本旅遊】福岡最新地標登場　麗思卡爾頓酒店及話題餐廳進駐【內附連結】

休閒消費 12:16 2023/06/19

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

福岡燒肉kintan來自東京，提供仙台牛及宮崎牛不同品種的牛肉。（圖片來源：PR Times）

福岡向來是港人遊九州的落腳點，最近有全新地標「福岡大名Garden City」落成，位於市中心天神站附近，有萬豪國際集團在當地開設的首間豪華酒店福岡麗思卡爾頓（Ritz-Carlton），大樓的飲食樓層福岡大名Garden City Bio Square，更開設了18間人氣餐廳，值得試試。

福岡大名Garden City是城市重建計劃的核心項目，發展成商廈大樓連同大型公園，樓高25層，將於6月21日正式開業的福岡麗思卡爾頓酒店進駐1樓、3樓及19至23層。擁有167間客房， 標準房間面積由50平方米起跳。行政酒廊、水療中心、健身室和游泳池設於第24層，酒吧更可俯瞰博多灣，設有鐵板燒、壽司和懷石料理等的日式餐廳、西式餐廳、大堂酒廊和酒吧以及咖啡廳。

而1樓至2樓的商業飲食樓層則以餐廳為主，包括首次登陸西日本的福岡燒肉 kintan和廚師發辦壽司店壽司笑、和菓子甜品店ASAKO IWAYANAGI FUKUOKA；東京預約困難店、主打懷石料理及串燒的Komeru及Torikami，還有米芝蓮一星餐廳開設的拉麵輕食副綫西村屋等等。大部分餐應亦會推出限定餐單，餐廳現已開業，不妨前往食餐好。

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福岡大名Garden City
地址：福岡縣福岡市中央區大名2丁目6-50

記者：張頌婷

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