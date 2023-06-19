【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌

▲ 夫妻常吃1道餸，半年內先後患上大腸癌。

大腸癌與飲食習慣息息相關，台灣一名女性不煙不酒，突然便秘後又腹痛肚痾，求醫揭患上大腸癌2期，而她的丈夫在半年後也證實患上大腸癌。經醫生問診後，認為是夫妻的長期飲食習慣所致，並與他們特別喜歡的一道料理有關。

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台大營養學博士吳映蓉在節目《聚焦2.0》分享，自己有一位60歲女親戚，平常不煙不酒，不喜歡吃蔬果，卻特別愛吃梅菜扣肉。她喜歡吃的程度是幾乎「每天都吃」，更會湯汁撈飯，覺得不能浪費湯汁；而她外出用餐時，也會把肉類打包回家。

後來這名女士持續多日便秘，其後肚痛又腹瀉，求醫檢查被診斷出患上大腸癌2期，而她的丈夫在半年後也驗出有大腸癌。吳映蓉認為得病原因，應與二人飲食習慣有關。

吳映蓉指出，大腸癌與油脂攝取量息息相關，食得越油膩，越容易患上大腸直腸癌。她並表示，許多人都知道要少食肥肉、紅肉及加工肉類，但事實上，常見食物也隱藏「高油地雷」陷阱。其中分別是泡芙（脂肪酸含量17.6克，每100含量，後同）；蛋捲（脂肪酸含量16.5克）；Tiramisu提拉米蘇（脂肪酸含量16.3克）。她並表示，以一個70公斤的男性食超過100克泡芙，就很易超出每日脂肪建議攝取量上限。

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責任編輯：羅嘉欣