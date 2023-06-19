【科技資訊】結合3D及AI技術 彩繪藝術電車穿梭港島北一個月

隨着香港大力推動STEM教育，並在STEM中糅合藝術 （Art）元素，加上AI人工智能越趨普及，15位年齡介乎12 至 16 歲的香港資優教育學苑 （學苑）學員，化身「電車車身設計師」，完成20小時的3D模型課程後，發揮所學，善用AI工具親手設計電車車身，描繪出他們心目中的未來城市願景，為學苑15周年誌慶。

這部特別版的電車將於6月17日啟動，遊走港島北部，為期一個月至7月16日。這次亦是學苑與叮叮科創 （tramplus）首度合作，攜手展示STEAM和3D人工智能設計藝術的潛力及創意。

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活用3D科技為城市添色彩

叮叮科創教育顧問練致和表示：｢學苑學員在課程中掌握3D技能，活用科技為城市添上色彩。我期待他們將來能在不同範疇展現3D技術，令更多市民了解並享受創科帶來的便利。」

▲ 接下來一個月，這輛特別版的藝術電車將會穿梭於港島北部。

▲ 學員善用AI工具親手設計電車車身，描繪出他們心目中的未來城市願景。

▲ 中三的袁仲恆謂資優生就像他設計中的繁星。

▲ 中二的林君桐發現電腦軟件的妙用，讓她可以創作優秀的設計作品。

▲ 完成電車「改造」後，眾人開心大合照。

學苑院長黃金耀博士說，「『電車車身設計師』是一個很特別的課程，融滙工程、科技、藝術和創意於一身。透過設計電車的車身，讓這種歷史悠久的交通工具把資優學員的創作帶進社區，同時讓乘客和行人欣賞到他們的創意心思。電車將於港島遊走，各位不妨留意它的蹤影，與之打卡分享照片，學苑會選出優秀作品予以獎勵，詳情請留意學苑的facebook 和IG。此外，歡迎公眾人士於7月7至8日到香港科學園參與學苑的15周年慶祝活動，見證資優教育新里程。」

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