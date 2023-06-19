  • 30°C
香港時間 : 2023619日 (週一) 13:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技資訊】結合3D及AI技術 彩繪藝術電車穿梭港島北一個月

親子 12:51 2023/06/19

分享：

分享：

熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

隨着香港大力推動STEM教育，並在STEM中糅合藝術 （Art）元素，加上AI人工智能越趨普及，15位年齡介乎12 至 16 歲的香港資優教育學苑 （學苑）學員，化身「電車車身設計師」，完成20小時的3D模型課程後，發揮所學，善用AI工具親手設計電車車身，描繪出他們心目中的未來城市願景，為學苑15周年誌慶。

這部特別版的電車將於6月17日啟動，遊走港島北部，為期一個月至7月16日。這次亦是學苑與叮叮科創 （tramplus）首度合作，攜手展示STEAM和3D人工智能設計藝術的潛力及創意。

最新影片推介

活用3D科技為城市添色彩

叮叮科創教育顧問練致和表示：｢學苑學員在課程中掌握3D技能，活用科技為城市添上色彩。我期待他們將來能在不同範疇展現3D技術，令更多市民了解並享受創科帶來的便利。」

  • 接下來一個月，這輛特別版的藝術電車將會穿梭於港島北部。
  • 學員善用AI工具親手設計電車車身，描繪出他們心目中的未來城市願景。
  • 中三的袁仲恆謂資優生就像他設計中的繁星。
  • 中二的林君桐發現電腦軟件的妙用，讓她可以創作優秀的設計作品。
  • 完成電車「改造」後，眾人開心大合照。

學苑院長黃金耀博士說，「『電車車身設計師』是一個很特別的課程，融滙工程、科技、藝術和創意於一身。透過設計電車的車身，讓這種歷史悠久的交通工具把資優學員的創作帶進社區，同時讓乘客和行人欣賞到他們的創意心思。電車將於港島遊走，各位不妨留意它的蹤影，與之打卡分享照片，學苑會選出優秀作品予以獎勵，詳情請留意學苑的facebook 和IG。此外，歡迎公眾人士於7月7至8日到香港科學園參與學苑的15周年慶祝活動，見證資優教育新里程。」

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

相關文章

【日本旅遊】福岡最新地標登場　麗思卡爾頓酒店及話題餐廳進駐【內附連結】
今日 12:16
【日本旅遊】福岡最新地標登場　麗思卡爾頓酒店及話題餐廳進駐【內附連結】
【科技資訊】結合3D及AI技術 彩繪藝術電車穿梭港島北一個月
今日 12:51
【科技資訊】結合3D及AI技術 彩繪藝術電車穿梭港島北一個月

你可能感興趣

【日本旅遊】福岡最新地標登場　麗思卡爾頓酒店及話題餐廳進駐【內附連結】
今日 12:16
【日本旅遊】福岡最新地標登場　麗思卡爾頓酒店及話題餐廳進駐【內附連結】
【科技資訊】結合3D及AI技術 彩繪藝術電車穿梭港島北一個月
今日 12:51
【科技資訊】結合3D及AI技術 彩繪藝術電車穿梭港島北一個月
資優教育 香港資優教育學苑 交通 電車 人工智能 文娛藝術 設計 工程 香港 Facebook

最高瀏覽

【西環斬人】事發後一刻片段曝光多人尖叫　遇襲男經理淡定安撫叫「冷靜」
17:45 2023/06/18
【西環斬人】事發後一刻片段曝光多人尖叫　遇襲男經理淡定安撫叫「冷靜」
【斬人案】西環麥當勞男職員遭斬血流披面　兇徒一度逃去落網
16:15 2023/06/18
【斬人案】西環麥當勞男職員遭斬血流披面　兇徒一度逃去落網
【懷舊味道】澳門鉅記餅家宣布撤出香港　最後一家分店6.15已結業
18:02 2023/06/17
【懷舊味道】澳門鉅記餅家宣布撤出香港　最後一家分店6.15已結業