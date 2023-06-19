【超市情報】本周惠康萬寧7-11優惠　焦點：MOVENPICK家庭裝雪糕$110/2盒

▲ 本周惠康萬寧7-11優惠，焦點MOVENPICK家庭裝雪糕$110/2盒。（惠康提供）

本周超市、連鎖藥粧店及便利店優惠，焦點有惠康MOVENPICK 各款家庭裝雪糕，$110/2盒；全線啫喱/果凍/蒟蒻，買1送1。萬寧多款染髮、頭髮護理及維他命產品現正進行第2件半價。7-Eleven 各款品客薯片50-53克$10／2件。

惠康優惠：

惠康78周年，繼續惠你慳，鮮至好！

旋風激抵優惠（優惠期：快閃3天，16/6/2023 - 18/6/2023）

唯潔雅珍寶卷紙 $57.9/2條，送軟抽

至慳至抵價 （優惠期：16/6/2023 - 22/6/2023）

MOVENPICK 各款家庭裝雪糕，$110/2盒

全線啫喱/果凍/蒟蒻，買1送1

指定品客 /威斯比筒裝薯片，買1送1

買3排維他檸檬茶,送一排維他奶6包裝

買4支舒適達牙膏，送$173.9禮品

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萬寧優惠：（優惠期：16/6/2023 - 22/6/2023）

多款染髮、頭髮護理及維他命產品現正進行第2件半價。

指定健髮產品買第2件半價，買滿$128送AWAWA泡泡抗菌除蟎洗衣珠10粒裝

指定染髮產品買第2件半價，買滿$128 送AWAWA泡泡抗菌除蟎洗衣珠10粒裝

指定芳香頭髮護理產品買第2件半價，買滿$128 送AWAWA泡泡抗菌除蟎洗衣珠10粒裝，精選Moist Diane/Diane Bonheur頭髮護理產品滿$139送$15供應商現金優惠券

指定護膚產品買第2件半價

指定沐浴產品買第2件半價

上述優惠以價錢較低的一件半價，不包括出位價、試用裝及換購價產品。

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7-Eleven優惠：

【$8/ 罐】朝日啤酒500毫升大罐裝 (優惠期：14/6/2023 – 20/6/2023)

【$10／2件】品客薯片50-53克(各款) (優惠期：14/6/2023 – 20/6/2023)

【$7/ 支】雀巢柚子味烏龍茶/檸檬茶/冰極檸檬茶480毫升/美粒果橙汁/蘆薈粒青提420毫升膠樽裝【$160／8件】(優惠期：14/6/2023 – 20/6/2023)

【$100／8件】DREYER’S D-COLLECTION脆皮雪糕批/雪糕杯/脆筒(各款) (優惠期：16/6/2023 – 20/6/2023)

【$68／10件】維記甜筒/雪米滋(各款) /咖/啡/鮮牛奶/豆腐雪糕杯 (優惠期：16/6/2023 – 20/6/2023)

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責任編輯：陳麗娜