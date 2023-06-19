【超市情報】本周惠康萬寧7-11優惠 焦點：MOVENPICK家庭裝雪糕$110/2盒
社會 12:23 2023/06/19
本周超市、連鎖藥粧店及便利店優惠，焦點有惠康MOVENPICK 各款家庭裝雪糕，$110/2盒；全線啫喱/果凍/蒟蒻，買1送1。萬寧多款染髮、頭髮護理及維他命產品現正進行第2件半價。7-Eleven 各款品客薯片50-53克$10／2件。
惠康優惠：
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至慳至抵價 （優惠期：16/6/2023 - 22/6/2023）
- MOVENPICK 各款家庭裝雪糕，$110/2盒
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- 指定品客 /威斯比筒裝薯片，買1送1
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萬寧優惠：（優惠期：16/6/2023 - 22/6/2023）
多款染髮、頭髮護理及維他命產品現正進行第2件半價。
- 指定健髮產品買第2件半價，買滿$128送AWAWA泡泡抗菌除蟎洗衣珠10粒裝
- 指定染髮產品買第2件半價，買滿$128 送AWAWA泡泡抗菌除蟎洗衣珠10粒裝
- 指定芳香頭髮護理產品買第2件半價，買滿$128 送AWAWA泡泡抗菌除蟎洗衣珠10粒裝，精選Moist Diane/Diane Bonheur頭髮護理產品滿$139送$15供應商現金優惠券
- 指定護膚產品買第2件半價
- 指定沐浴產品買第2件半價
- 上述優惠以價錢較低的一件半價，不包括出位價、試用裝及換購價產品。
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7-Eleven優惠：
- 【$8/ 罐】朝日啤酒500毫升大罐裝 (優惠期：14/6/2023 – 20/6/2023)
- 【$10／2件】品客薯片50-53克(各款) (優惠期：14/6/2023 – 20/6/2023)
- 【$7/ 支】雀巢柚子味烏龍茶/檸檬茶/冰極檸檬茶480毫升/美粒果橙汁/蘆薈粒青提420毫升膠樽裝【$160／8件】(優惠期：14/6/2023 – 20/6/2023)
- 【$100／8件】DREYER’S D-COLLECTION脆皮雪糕批/雪糕杯/脆筒(各款) (優惠期：16/6/2023 – 20/6/2023)
- 【$68／10件】維記甜筒/雪米滋(各款) /咖/啡/鮮牛奶/豆腐雪糕杯 (優惠期：16/6/2023 – 20/6/2023)
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責任編輯：陳麗娜