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【超市情報】本周惠康萬寧7-11優惠　焦點：MOVENPICK家庭裝雪糕$110/2盒

社會 12:23 2023/06/19

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

本周惠康萬寧7-11優惠，焦點MOVENPICK家庭裝雪糕$110/2盒。（惠康提供）

本周超市、連鎖藥粧店及便利店優惠，焦點有惠康MOVENPICK 各款家庭裝雪糕，$110/2盒；全線啫喱/果凍/蒟蒻，買1送1。萬寧多款染髮、頭髮護理及維他命產品現正進行第2件半價。7-Eleven 各款品客薯片50-53克$10／2件。

惠康優惠：

惠康78周年，繼續惠你慳，鮮至好！

  • 旋風激抵優惠（優惠期：快閃3天，16/6/2023 - 18/6/2023）
  • 唯潔雅珍寶卷紙 $57.9/2條，送軟抽

至慳至抵價 （優惠期：16/6/2023 - 22/6/2023）

  • MOVENPICK 各款家庭裝雪糕，$110/2盒
  • 全線啫喱/果凍/蒟蒻，買1送1
  • 指定品客 /威斯比筒裝薯片，買1送1
  • 買3排維他檸檬茶,送一排維他奶6包裝
  • 買4支舒適達牙膏，送$173.9禮品

即看優惠詳情：

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萬寧優惠：（優惠期：16/6/2023 - 22/6/2023）

多款染髮、頭髮護理及維他命產品現正進行第2件半價。

  • 指定健髮產品買第2件半價，買滿$128送AWAWA泡泡抗菌除蟎洗衣珠10粒裝
  • 指定染髮產品買第2件半價，買滿$128 送AWAWA泡泡抗菌除蟎洗衣珠10粒裝
  • 指定芳香頭髮護理產品買第2件半價，買滿$128 送AWAWA泡泡抗菌除蟎洗衣珠10粒裝，精選Moist Diane/Diane Bonheur頭髮護理產品滿$139送$15供應商現金優惠券
  • 指定護膚產品買第2件半價
  • 指定沐浴產品買第2件半價
  • 上述優惠以價錢較低的一件半價，不包括出位價、試用裝及換購價產品。

即看優惠詳情：

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7-Eleven優惠：

  • 【$8/ 罐】朝日啤酒500毫升大罐裝 (優惠期：14/6/2023 – 20/6/2023)
  • 【$10／2件】品客薯片50-53克(各款) (優惠期：14/6/2023 – 20/6/2023)
  • 【$7/ 支】雀巢柚子味烏龍茶/檸檬茶/冰極檸檬茶480毫升/美粒果橙汁/蘆薈粒青提420毫升膠樽裝【$160／8件】(優惠期：14/6/2023 – 20/6/2023)
  • 【$100／8件】DREYER’S D-COLLECTION脆皮雪糕批/雪糕杯/脆筒(各款) (優惠期：16/6/2023 – 20/6/2023)
  • 【$68／10件】維記甜筒/雪米滋(各款) /咖/啡/鮮牛奶/豆腐雪糕杯 (優惠期：16/6/2023 – 20/6/2023)

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責任編輯：陳麗娜

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