【微電子新知】港產晶片設計軟件創自主供應鏈　疫後需求增入行兩萬起

改圖要有Photoshop，改晶片設計就要電子設計自動化（EDA）技術。遠至大型基建，近至個人智能用品，晶片都是不可或缺的元素。短短八年間，港企奇捷科技由起初三個人，發展成今天三十多人，更憑自家開發晶片設計軟件，獲三星電子等品牌採用，成功進佔全球微電子市場。

大幅縮短時間成本

林德基舉例說，現實生活中的建造業，會有建築設計、斜坡測量、地盤施工及紮鐵等多個工種，半導體行業其實就像虛擬世界的建造業，同樣都有不同工種，涵蓋的範圍廣泛。而林德基的團隊專注研發晶片設計軟件，大幅縮短修改晶片設計和規格的時間和成本。

▲ 奇捷科技聯合創辦人林德基預料，微電子的需求將會愈來愈高，企業渴求人才以自家設計和研發微電子，期望可全面掌握供應鏈。

一直以來針對晶片設計的電子設計自動化技術，由歐美公司壟斷全球近八成市場份額。不過，他們在2017至2018年間打破這個壟斷，成為首間香港公司，將自家設計的電子設計自動化軟件應用在三星電子、超威半導體（AMD）等大型品牌上，讓港產研發的晶片設計應用技術被看見，分全球市場一杯羹。

▲ 奇捷科技憑自家開發晶片設計軟件，獲三星電子等品牌採用，進佔全球微電子市場。

微電子設計自動化需求升一倍

事實上，他預計微電子行業的發展和需求將會愈來愈高，因為這三年疫情，令全球企業意識到供應鏈的重要，一旦封關，全球物流即受影響，晶片出口受限，供應鏈也會受阻。加上電子產品的設計愈來愈複雜，以前可以人手裝嵌中央處理器上的零件，可是現在已發展成千上萬、甚至過億個零件。依他的觀察，這幾年市場對微電子設計自動化的需求愈來愈高，疫後明顯升近一倍。

▲ 電子產品的設計愈來愈複雜，以前可以人手裝嵌中央處理器上的零件，可是現在已發展成千上萬、甚至過億個零件，可見市場對微電子設計自動化的需求愈來愈高。

微電子入行攻略

問：入行需要具備甚麼條件？

林德基：電子設計自動化講求「EE」，即是電子工程（Electronics Engineering），但市面上修讀計算機科學與工程課程的人才，較電子工程為多，因此擁有「EE」學歷背景相當吃香。

問：這個行業，只有鑽研技術研發的工種嗎？

林德基：其實不一定，他們亦需求應用工程師（Field Application Engineer），只需要掌握產品知識，即化身為公司代表，向客人介紹產品。這些崗位更有機會前往世界不同地方公幹，向客戶介紹如何運用公司的微電子設計軟件解決企業面對的問題。

問：從事微電子設計自動化這個行業，有何優勢？

林德基：微電子設計自動化是一個深耕細作的行業，需要慢慢培養人才，即使大環境經濟倒退，一般都不會大幅裁員，工作相對穩定。這個工種亦講求解難能力，以解決晶片設計的問題。

問：面試時，會怎樣考驗應徵者？

林德基：如果涉及編程的工作，通常都會在面試時設電腦測試，考驗應徵者如何編寫程式以解決「迷宮」問題。如果涉及與客戶接觸的工作，他期望員工熟悉企業客戶的背景及行業資訊等，並需要懂得把公司的產品應用到客戶的業務上。

▲ 林德基提醒，涉及編程的工種，通常會考驗應徵者，如何寫出一個最有效率的程式來解決「迷宮」問題。

問：現時起薪點如何？

林德基：初入行人員的月薪有兩萬元以上，一般有大約兩年資歷的資深工程師，月薪可增加至約四萬元或以上；愈接近核心技術，薪金亦會愈高，甚至有機會被其他公司以高薪挖角呢!

問：香港的人才有何優勢？

林德基：香港人編寫軟件的能力很高，加上做事靈活變通，這都是香港人才擁有的優勢。

(特約)