【選擇旅伴】開心去旅行換來一肚氣 3種旅伴下次不會再結伴同遊

▲ 揀選旅伴，隨時換來一肚氣。

很多年前曾經跟兩個女孩去旅行，當年還是背包客，每到一個地點就要先到超級市場購買幾餐的食物，她們每次都不會主動拿重物，結果幾乎每次都是由我負責。坐火車的時候，兩個女孩總是爭着要坐窗口位置，很少願意用輪流去坐的方法。

也試過跟一些朋友去旅遊，對方第一時間衝入屋，選擇最好或者最大的房間。遇着這類較自我、從不為其他人設想的旅伴，每次都是這樣的行為，就認定下一次不會再結伴同遊。

朋友分享，遇到一些旅伴更難頂，就是每次徵詢意見，總是說「無所謂」，可是其實「最有所謂」，不肯做決定，也不會做資料蒐集，抵達目的地後卻吐出埋怨說話。有些旅伴十分有個人意見，一定要同伴跟隨，如果同伴都是真的「無所謂」，就會樂於跟隨，但如果一團人內有兩個這樣的人，旅程應該不會太開心。

旅行時幾乎是朝夕相處，跟平常見面吃飯聊天很不同，很多生活小節及價值觀會有碰撞，如果大家都不肯互相遷就，或者放輕鬆心情，原本是開心去旅行，結果換來一肚氣。

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全文刊於《經濟日報》，原題為小心選擇旅伴